Le pagelle del Bologna - Dijks imprendibile. Palacio come un ventenne

Bologna-Cagliari 2-0 al 90' (33' Pulgar, 76' Soriano)

© foto di PhotoViews

Skorupski 7 - Su Barella fa una parata ordinaria nel corso del primo tempo. Applausi a scena aperta dopo il salvataggio capolavoro sul colpo di testa a botta sicura di Joao Pedro al 63'.

Mbaye 6 - Rispolverato ufficialmente titolare da Mihajlovic, spinge poco ma contiene discretamente. Perde Joao Pedro in area ma ringrazia uno strepitoso Skorupski. Un errore che poteva costare caro, per il resto ordinaria amministrazione.

Danilo 6.5 - Prestazione solida e fisica su Pavoletti. Sbaglia un'occasione ghiotta in area ma fa bene quello per cui è deputato, ovvero blindare la difesa emiliana.

Lyanco 6.5 - Buona partita, ordinata, intelligente. Regge col Cagliari a una punta e pure con quello a cinque attaccanti. Mihajlovic pare aver trovato la sua coppia centrale titolare.

Dijks 7 Ha la stazza di un corazziere ma nello stretto ha la rapidità di un giocatore dal fisico ben diverso. Il sinistro teso è una pietra che si abbatte sulle mura avversarie, un colpo dopo l'altro. Sontuoso, a tratti imprendibile.

Dzemaili 6.5 - Non si vede ma c'è. Un lavoro oscuro per tutto il primo tempo, decide di alzare il ritmo anche in chiave avanzata nella ripresa. Scelto al posto di Poli dall'inizio: Mihajlovic ci ha visto bene.

Pulgar 6.5 - Freddezza e personalità, al ritorno della squalifica prende tra le mani un pallone pesante come un mattone. Il rigore che porta il Bologna avanti è pressoché perfetto.

Soriano 6.5 - Interno o trequartista? L'ibrido tattico a cui lo costringe Mihajlovic lo rende a tratti evanescente ma quando c'è da incidere, riesce a farlo. Un gol pesantissimo, il suo, in chiave salvezza degli emiliani e conta di più di tante giocate.

Sansone 7 - Mette spesso in difficoltà Srna insieme a Dijks, non solo con le giocate ma anche con un pressing continuo e asfissiante. Tatticamente prezioso per Mihajlovic, l'assist per il raddoppio di Soriano è un gioiello. (dall'84' Svanberg sv).

Santander 6 - E' il primo ad alzare la temperatura della partita, Cragno lo ferma. Poi fa altrettanto, con un'uscita coraggiosa e il Ropero s'infortuna alla spalla. (dal 21' Orsolini 6 - Entra a freddo ma lo fa bene, davanti ha però Pellegrini che ha le qualità per tenergli testa. Meglio quando converge al centro)

Palacio 7 - Prima esterno, poi falso nueve. A trentasette anni ha l'intelligenza tattica di un veterano ma la brillantezza di un ragazzino. Un elemento imprescindibile per Mihajlovic che gli ha consegnato le chiavi della corsa salvezza del Bologna. (dall'86' Falcinelli sv).