Le pagelle del Bologna - Disastro totale. Il rosso a Mattiello è decisivo

Bologna-Frosinone 0-4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Skorupski 4.5 - Incolpevole sui primi due gol del Frosinone. Sia Ghiglione che Ciano erano soli davanti al portiere polacco. Poi si scorda di bloccare la conclusione non impossibile di Pinamonti del 3-0.

Mattiello 4 - Tredici minuti e un intervento folle e pericoloso dell'esterno destro ex SPAL e Juventus su Cassata: Banti non ha dubbi. Merita il rosso diretto che compromette la partita della formazione di Inzaghi.

Danilo 4.5 - Da uno della sua esperienza ci si attenderebbe certamente la capacità di rimettere in ordine le cose, una volta in dieci. Invece la difesa va in bambola, Ghiglione e Ciano segnano dalla sua mattonella.

Helander 4.5 - Statuario tendente alla statuina quando Ciano gli sfreccia intorno. Ha avuto pure un'occasione buona davanti ma la freddezza non è tipicamente scandinava.

Dijks 5 - Sbaglia la diagonale su Ghiglione, in fase offensiva deraglia spesso e non riesce a spingere come Inzaghi avrebbe sperato. Meglio da fludificante nella ripresa.

Poli 4.5 - Spostato in emergenza da terzino destro, sembra aver scordato i rudimenti del ruolo imparati in altrettanto periodo difficile in rossonero quando Beghetto lo ubriaca in occasione del 2-0. (dal 46' Calabresi 5.5 - dopo il suo ingresso in campo, Beghetto riesce a spingere meno ed è anche merito suo. O forse perché il Frosinone, a quel punto, è conscio che una volta fatti tre gol è pure l'ora di iniziare a contenere).

Pulgar 4.5 - Dovrebbe tenere corti i reparti, la squadra è tonica solo nei primi minuti ma si sfilaccia dopo il rosso a Mattiello. E da lì in poi perde il ciak della regia del Bologna.

Soriano 5 - Rinforzo ma non troppo, almeno per adesso. Incursore senza freccia per far male alla mediana del Frosinone nel primo tempo, nella ripresa è anche meno consistente. Mezzo voto più più per provarci fino alla fine, anche se il palo gli dice di no.

Orsolini 5 - Sportiello non deve mai mettere il mantello per salvare i suoi tentativi, in apertura di gara ne fa uno ma è più per i fotografi che altro. Efficace comunque, meno le sortite dell'ex Ascoli. (dal 46' Destro 5- Una buona sortita all'inizio. Poi scompare dal campo, con un paio di tiri rimpallati dalla difesa e stop).

Palacio 6 - Una luce nel buio dell'attacco del Bologna. Solo che lo sprofondo delle idee della formazione di Inzaghi rende le sue sortite dei lampi inutili per gli emiliani.

Sansone 5- Niente forza prodigiosa, i suoi tocchi sono ben poca cosa in un freddo pomeriggio bolognese. I fischi del vento si mischiano a quelli del pubblico: è l'ultimo arrivato e il meno colpevole, ma nel Titanic Bologna finisce pure lui. (dal 75' Svanberg sv).