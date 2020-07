Le pagelle del Bologna - Dormite killer di Svanberg e Tomiyasu, Soriano è il migliore dei suoi

vedi letture

Parma - Bologna 2-2

3' Danilo (B); 16' Soriano (B); 93' Kurtic (P); 95' Inglese (P)

Skorupski 6 - Inoperoso per 82 minuti, quando Grassi si affaccia con un bolide ad incrociare, sul quale non si fa sorprendere. Sembrava una serata molto serena, poi invece si vede trafitto due volte nel recupero, in un minuto e mezzo.

Tomiyasu 5 - Comincia a destra, dovendosi spostare al centro quando si fa male Bani. Entra nel tabellino grazie all'assist per Soriano, anche se gran parte dei meriti sono da attribuire a quest'ultimo. Sembrava andare alla grande, poi una dormita finale costa il 2-2.

Danilo 7 - Pronti, via e il capitano indirizza subito la partita: bella la torsione aerea che va a insaccarsi alle spalle di Sepe. Prestazione attenta, non ha colpe neanche nelle due reti che i suoi subiscono nel finale.

Bani 6 - Un primo tempo portato quasi a conclusione con ordine e diligenza, finché un infortunio non lo costringe fuori. Molto dolorante, viene condotto a spalla fuori dal campo.

(dal 44' Mbaye 6 - Entrando in campo con i suoi sul doppio vantaggio, limita molto la sua fase di spinta, concentrandosi alla difesa. Salva sulla linea un tiro di Inglese a botta sicuro, poi è sfortunato nel fornire un involontario assist a Kurtic).

Dijks 6 - L'olandese sulla fascia sinistra produce una mole di gioco discreta, alternando bene i momenti in cui offendere e quelli in cui rimanere più accorto. Nel complesso, una prestazione pienamente sufficiente.

Dominguez 6 - Fa la giusta guerra, quella utile, in mezzo al campo. Si mette in evidenza nelle due fasi soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa, finché è in campo, bada soprattutto al sodo.

(dal 77' Svanberg 5 - È lui ad avere maggiori responsabilità sul 2-2 di Inglese, avendo avuto la possibilità di rinviare lontano il cross di Gagliolo. Invece la palla passa, per la zampata di Inglese).

Medel 6 - Il Pitbull conferma le sue migliori caratteristiche, giocando con enorme tempra lì davanti alla difesa. In costruzione si affida al compitino, ma è nella fase senza palla che dà il meglio di sé. Non a caso i due gol ducali arrivano subito dopo che esce.

(dal 92' Ruffo Luci s.v.)

Soriano 7 - Presenza costante della manovra felsinea, poco dopo il quarto d'ora va a prendersi la gloria personale con un bel mancino da fuori area. Bella prestazione nel complesso, probabilmente va a lui la palma di MVP, almeno per i suoi. Ma non basta.

Orsolini 6,5 - Non irresistibile nei vari palloni che arrivano dalle sue parti, riesce comunque ad incidere firmando l'assist del vantaggio dalla bandierina. Da non sottovalutare nemmeno il lavoro fatto in fase di non possesso.

(dal 77' Skov Olsen s.v.)

Barrow 5,5 - Due minuti e si affaccia subito al tiro: dalla risposta di Sepe nasce l'angolo del vantaggio. Ha un'altra chance per colpire nella ripresa, ma defilato si fa murare da Sepe. Quindi viene ammonito e lentamente scompare dal match.

Sansone 6 - Vivace, lascia spesso e volentieri la sua zona di competenza - là a sinistra - per andare ad accentrarsi e dialogare coi compagni. Non tira mai fuori il coniglio dal cilindro, ma è ben presente nella manovra.

(dal 77' Palacio s.v.)

All. Miroslav Tanjga (Sinisa Mihajlovic) 5,5 - Miha è sostituito dal suo vice: il suo Bologna parte fortissimo, e dopo tre minuti si trova già avanti. Non per questo, i suoi mollano la presa, anzi: al quarto d'ora ecco il raddoppio. Sembra andare tutto alla perfezione, visto che a metà del recupero finale il risultato è sempre di 0-2. Poi però un clamoroso blackout finale va a rovinare quanto di buono fatto fin lì, costringendo i felsinei ad accontentarsi di un solo punto.