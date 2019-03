Le pagelle del Bologna - E' Palacio, sembra Diego. Orsolini, cena pagata

Risultato finale: Torino 2, Bologna 3.

Skorupski 5 - Primo tempo opaco: sbaglia una uscita, ma il fuorigioco di Zaza lo grazie, e rilancia più di una volta in modo sbilenco. Si rifà nella ripresa con tre belle parate, prima del naufragio finale. Il gol di Orsolini lo salva da un errore potenziale letale, cena pagata per l'ex Ascoli.

Mbaye 6,5 - Concentrato, cattivo, prudente: lascia la fase offensiva a Orsolini, si dedica con diligenza al contenimento di Ola Aina.

Lyanco 6 - Spigoloso e falloso, Belotti gli sfugge un paio di volte ma senza conseguenze. Rosso forse eccessivo, ma deve crescere in concentrazione nei momenti chiave della partita.

Danilo 6,5 - Guida la difesa con carisma, lasciando i compiti di marcatura al compagno di reparto.

Dijks 6,5 - Molto aggressivo nel primo tempo, più sulle sue nella ripresa. Le sue sovrapposizioni tengono impegnato Ansaldi, che si vede poco.

Dzemaili 5,5 - C'è poco nei suoi venti minuti in campo: spesso e volentieri la manovra passa per lanci lunghi e l'infortunio gli impedisce di incidere contro la sua vittima preferita. Dal 21' Poli 7 - Ha caratteristiche molto diverse dal compagno, esattamente quelle di cui il Bologna aveva bisogno.

Pulgar 6 - La sua è una gara molto generosa ma è troppo ingenua la deviazione che fa passare in vantaggio il Torino mettendo in salita la gara del Bologna.

Orsolini 7 - Sembra l'ennesima prova dal tanto movimento ma con scarsa concretezza: nella ripresa però sfrutta al massimo l'assist al bacio di Palacio e chiude la gara. Dall'86' Mattiello sv.

Soriano 7 - Grande partita al cospetto di chi non ha creduto in lui, una bella rivincita personale e la dimostrazione che come collante tra centrocampo e attacco dà il meglio di sè.

Sansone 6 - Ottima prova sotto il profilo del dinamismo, ma non abbastanza concreto: segna, ma è in fuorigioco, si prende un giallo evitabile e dopo un bel primo tempo, non si conferma nella ripresa. Dall'81' Svanberg sv.

Palacio 7,5 - Svaria dappertutto, lo si vede ovunque tranne che in area piccola. Gli inserimenti di Soriano, Sansone e Poli vengono premiati puntualmente con giocate degne di un illustre connazionale. Capolavoro l'assist per il tris, ma il VAR annulla: concede il bis due minuti dopo, stavolta è tutto regolare. Dio lo conservi e il Bologna si salverà.