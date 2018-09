Le pagelle del Bologna - Fantasma Destro. Poli tiene il centrocampo

Risultato finale: Genoa-Bologna 1-0 (69' Piatek)

Skorupski 6 - Può poco sul gol di Piatek, per il resto una buona gestione della gara che non gli regala particolari spunti pericolosi.

De Maio 6 - Testa alta e buoni interventi. Il francese è il migliore dei centrali rossoblù e prova anche a farsi vedere in fase offensiva sui calci da fermo.

Danilo 5,5 - Buone letture difensive nel primo tempo. Nella ripresa qualche errorino in più che ne condiziona il voto.

Gonzalez 5,5 - Incerto in alcune situazioni di gioco, non sempre guida al meglio la difesa di Pippo Inzaghi. (Dal 70esimo Orsolini 5,5) Entra in maniera confusionaria in partita. Si vede che ha voglia di fare ma è spesso impreciso e alla fine non incide sul risultato.

Mattiello 6 - Gara di grande personalità. Si prende la fascia destra e la percorre in su e giù decine di volte, arrivando spesso e volentieri al cross. Bella iniziativa a metà ripresa che avrebbe meritato maggior fortuna.

Poli 6,5 - Il motore di questo Bologna. Corre per due, si trova sempre nel posto giusto al momento giusto. Gli manca un po' di pericolosità in zona offensiva, ma in generale è uno dei migliori dei suoi. E quando esce si sente. (Dal 68esimo Svanberg 5) - Il classe '99 entra bene in partita e sfiora subito il gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ma sul gol di Piatek perde un pallone sanguinoso che oltre al risultato compromette anche il suo voto.

Pulgar 5 - Buona presenza in mezzo al campo anche se poca precisione negli appoggi. Evitabile l'espulsione nel recupero del secondo tempo.

Dzemaili 5,5 - La condizione non sembra delle migliori e il suo rendimento ne risente. Perdi diversi palloni in mezzo al campo, impreciso negli appoggi.

Dijks 6 - Buona personalità. Corre tanto e bene nel primo tempo, nella ripresa perde qualche contrasto di troppo forse anche a causa di un po' di stanchezza.

Okwonkwo 5,5 - Sicuramente il più pericoloso dell'attacco del Bologna. O almeno quello che prova a mettere maggiormente in difficoltà la retroguardia del Genoa. Anche se con scarsi risultati.

Destro 5 - Giallo dopo 60 secondi di gioco. Non il modo migliore per presentarsi in partita. Gioca troppo lontano dalla porta. Aiuta i compagni nella manovra, ma il peso offensivo felsineo ne risente fin troppo. (Dal 79esimo Santander sv)