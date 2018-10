Le pagelle del Bologna - Gladiatore Santander, Nagy pasticcione

Bologna-Torino 2-2 (13' Falque, 54' Baselli, 59' Santander, 77' Calabresi)

Skorupski 6,5 - Incolpevole in occasione dei due gol del Torino, mantiene a galla i suoi con almeno due interventi provvidenziali: il tuffo a strappare la sfera dai piedi di Falque nel primo tempo e la grande parata nel finale sul tiro da fuori di Rincon.

Calabresi 7 - Contro Belotti e Falque ha vita difficile in fase difensiva, ma risponde colpo su colpo e ha anche il grande merito di realizzare con un inserimento da attaccante puro il gol del pari (primo centro in Serie A).

Danilo 5,5 - Un po' spaesato, ma nessuna pecca grave nel primo tempo. Lascia il posto durante l'intervallo a Svanberg per un Bologna più offensivo a caccia del pari (Dal 46' Svanberg 6 - Porta forza e nuova linfa al centrocampo del Bologna, dando una spinta in più per la rimonta).

Helander 5 - Concede troppo spazio a Iago Falque in occasione del gol dell'1-0 granata. Un errore che, nonostante la magia dello spagnolo, pesa inevitabilmente sulla sua prestazione e sul giudizio.

Mbaye 5 - Troppo nervoso nel finale, quando - già ammonito - rischia l'espulsione per un diverbio prolungato con Parigini. Non certo la sua migliore prestazione in rossoblù.

Nagy 4,5 - Il suo pasticcio in apertura di secondo tempo regala al Torino il gol che potrebbe chiudere la partita. Si nota, purtroppo per il Bologna, solo per questo.

Poli 6 - Buone geometrie a centrocampo, è l'ultimo a mollare visto che - a sostituzioni ormai terminate - deve chiudere stoicamente la partita in campo nonostante un problema fisico.

Dijks 5 - Prova a spingere sulla sinistra, ma finisce per essere annullato da Izzo e De Silvestri (Dal 63' Gonzalez 6,5 - Entra in campo dopo l'1-2 per ridare equilibrio a un Bologna troppo sbilanciato. E si vede: buone chiusure e grande personalità).

Orsolini 6,5 - Propizia il gol di Santander con un perfetto calcio d'angolo dalla destra, offrendo un grande contributo nelle due fasi e rivelandosi una spina nel fianco costante per la difesa granata. Suo anche l'assist per il 2-2 di Calabresi con una triangolazione perfetta.

Palacio 6,5 - L'intesa con l'altro sudamericano Santander continua a crescere. Colpisce un palo di testa, propiziando proprio l'1-2 del Ropero (Dal 79' Falcinelli s.v.).

Santander 7 - Un vero e proprio gladiatore. El Ropero è senza dubbio il trascinatore del Bologna: segna l'1-2 di rapina e dà l'esempio ai compagni sacrificandosi anche in fase difensiva.