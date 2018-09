Le pagelle del Bologna - Grande gara di tutti. Mattiello-Santander i migliori

Risultato finale: Bologna-Roma 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Skorupski 7 - Prestazione da incorniciare. A volte non è stilisticamente perfetto, ma viene chiamato spesso in causa e risponde sempre presente.

De Maio 7 - Prestazione da incorniciare. In fase difensiva non commette sbavature, in fase offensiva dà il via all'azione che sblocca il match.

Danilo 6.5 - Pulito e ordinato al centro della difesa. Tallona Dzeko con risultati eccellenti.

Calabresi - Contro i veloci attaccanti della Roma fa quello che può e difende in modo piuttosto ordinato.

Mattiello 7.5 - Il suo primo gol in Serie A arriva durante una prestazione da incorniciare. Corre a tutta fascia e realizza una rete né semplice né banale.

Svanberg 6.5 - Prestazione di grande corsa e sostanza. Il suo apporto in fase di non possesso è fondamentale. Dal 61' Mbaye 6.5 - Il suo ingresso dà maggiore solidità alla difesa dopo il 2-0.

Nagy 6.5 - Staziona davanti alla difesa con buon risultati. Anche quando la Roma gioca col trequartista non va in affanno.

Dzemaili 7 - Corre a tutto campo e, tra i centrocampisti in campo, è probabilmente il migliore. Sempre preciso anche quando il Bologna deve ripartire.

Krejci 6.5 - Meno incisivo di Mattiello, fa comunque la sua prestazione senza grossi errori e nel finale dà anche un aiuto importante in fase difensiva.

Falcinelli 7 - Si muove bene senza palla e dai suoi piedi nasce la rete del definitivo 2-0. Dal 68' Okwonkwo 6.5 - Con la sua velocità spacca ripetutamente in due la difesa della Roma, gli manca solo il gol.

Santander 7.5 - Finalmente una prestazione degna dell'investimento fatto in estate. Fa a sportellate con la difesa della Roma e quando quest'ultima gli concede spazio non perdona. Esce giustamente tra gli applausi. Dall'81' Destro s.v.