Le pagelle del Bologna - il Ropero non perdona. Palacio immortale

© foto di Federico Gaetano

Skorupski 6,5 - Si riscatta dopo la prestazione terribile contro il Frosinone. Bella l'uscita su Icardi e la parata nella ripresa su bomber Ranocchia.

Mbaye 6 - In difesa si trova davanti uno spento Perisic però qualche volta mette in difficoltà i compagni di reparto perché impreciso. E' comunque una prestazione più che sufficiente.

Danilo 6 - Non subire gol a San Siro contro Icardi e Co. è sempre un bel risultato. Anche lui commette qualche piccolo errore ma alla fine i pericoli vengono spesso neutralizzati dall'operato in concerto dei difensori rossoblu.

Lyanco 6,5 - Prima con la nuova maglia e subito grande prova alla Scala del calcio. Tecnico e fisico, un centrale che può avere un grande futuro. Esce per un acciacco fisico. (Dal 49' Gonzalez 6 - Entra e commette un mezzo errore che potrebbe regalare palla a Icardi, poi si riprende e gioca con sicurezza. Non è facile per un difensore centrale che entra a gara in corsa e sotto pressione).

Dijks 6,5 - Molto propositivo sulla fascia e bravo quando incrocia i tacchetti con gli interisti di turno. A un certo punto sembra non farcela ma stringe i denti per godersi la meritata esultanza finale.

Poli 6,5 - Pronti via e regala un cioccolatino a Icardi che però scarta senza mangiare. Poi si prende in mano la mediana emiliana correndo per chilometri e chilometri anche in fase offensiva. Prestazione da capitano.

Pulgar 6,5 - Ogni tanto sbaglia palloni facili che rischiano di lanciare in contropiede l'Inter, ma la sua qualità in regia è fondamentale per questa squadra. Bello il cross su angolo per il gol di Santander, non è il primo, non sarà l'ultimo.

Soriano 6,5 - Partita di sostanza, numeri e qualità. Ancora gli manca un po' di passo ma potrà essere preziosissimo per portare la squadra alla salvezza. Il modo giusto di fare mercato portando esperienza all'interno di una rosa in crisi.

Palacio 7 - E' una spina nel fianco di Cedric lungo tutto il corso della gara. La sua qualità ed esperienza fanno la differenza in una squadra in difficoltà come il Bologna. Si merita il lungo applauso di tutto San Siro. (Dal 74' Krejc 6

Santander 7 - Non sarà bellissimo da vedere, ma fa reparto da sé e questo basta a Mihajlovic. Soprattutto se riesce a segnare contro l'Inter a domicilio. (Dall'87' Destro S.V. - Combatte per pochi minuti ma lo fa con lo spirito giusto).

Orsolini 7 - E' il più propositivo della squadra di Mihajlovic soprattutto nel primo tempo. Qualche volta pecca di generosità, ma questo è il coraggio di cui ha bisogno il Bologna per uscire dalla lunga crisi che l'ha portato a un passo dal baratro.