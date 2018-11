Le pagelle del Bologna - Mbaye meglio in attacco. Bene Santander

Skorupski 6 - Non ha nessuna colpa, di lavoro ne ha poco a parte un paio di conclusioni non complicate.

Calabresi 6,5 - Molto bene su Gomez, difende bene la sua zona.

Gonzalez 5 - Un paio di grandi chiusure, poi la svirgolata sul pareggio, qualche altra distrazione.

Helander 5,5 - Soffre Ilicic, ha spesso bisogno del raddoppio.

Mbaye 6 - Gol da attaccante di razza, disimpegno da difensore sotto marca.

Dzemaili 6,5 - In mezzo al campo mette grinta e geometria (dal 63' Poli s.v.).

Pulgar 6 - Va vicino al gol con un grande tiro dalla distanza.

Svanberg 6 - Contiene e difende, anche con buona personalità (dal 83' Destro s.v.).

Krejci 5,5 - Poco sfruttato sulla corsia, dà spesso manforte a Helander per difendere su Ilicic (dal 72' Orsolini s.v.).

Palacio 6,5 - Fastidioso, va a un passo dalla rete per due volte. Tecnicamente il migliore.

Santander 6,5 - Magari non è bellissimo da vedere, ma è un gigante che riesce a prenderle tutte di testa. Centravanti vecchia maniera, da seguire.