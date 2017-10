Le pagelle del Bologna - Mirante errore decisivo, bene Krejci

Bologna-Lazio 1-2

Mirante 5 - Incolpevole sul primo gol, esce a vuoto sul raddoppio biancoceleste. Si fa perdonare salvando un gol in un uno contro uno con Immobile;

Krafth 5,5 - Il Lulic del primo tempo è un brutto cliente, sopratutto se sulla sinistra agisce anche Immobile. Cresce nella ripresa.

De Maio 6 - Va in difficoltà sulle verticalizzazioni della Lazio, con Immobile che scatta sempre col tempo giusto. È bravo in due occasioni a scappare verso la porta e a sbrogliare situazioni difficili.

Helander 5,5 - Stesso discorso del suo compagno di reparto. Nel primo tempo si fa sempre prendere alle spalle dai giocatori biancocelesti: nella seconda frazione cala la Lazio e lui ne trae beneficio.

Masina 5,5 - Soffre tanto Marusic, che lo salta sempre. Dopo un’ingenuità, causa il rigore che poi Immobile sbaglia (per sua fortuna). Nella ripresa è più coraggioso e va avanti con più costanza.

Pulgar 6 - É molto intraprendente e cerca di impensierire la Lazio con gli inserimenti senza palla. Uno di questi scaturisce l’autorete di Lulic.

Crisetig 5,5 - Non ha il ritmo partita e nel primo tempo viene travolto dall’impeto della Lazio (dal 70’ Falletti 6 - Fa il suo esordio in A ed entra col piglio giusto)

Donsah 4,5 - Inesistente per quaranta minuti: poi Donadoni lo cambia (dal 43’ Nagy 6,5 - Gioca con tanta personalità e sulla sinistra crea diversi problemi a Marusic e Bastos: è suo il cross deviato poi da Lulic nella sua porta.)

Krejci 6 - Donadoni lo sceglie al posto di Di Francesco e lui ripaga il suo allenatore con una buona prova e co tanti cross pericolosi (dall'80' Okwonkwo s.v.)

.

Destro 5,5 - Ha pochi palloni giocabili in area. Lavora molto per la squadra, con tante sponde per i suoi compagni, ma non ha il guizzo negli ultimi 15 metri.

Verdi 6 - Spettatore nel primo tempo, entra in partita dopo l'intervallo. Ogni volta che tocca palla è sempre pericoloso: nel finale sfiora il pareggio con un tiro deviato in angolo.