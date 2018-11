Le pagelle del Bologna - Muro Skorupski. Ottima prova di tutta la difesa

Bologna-Fiorentina 0-0

Skorupski 7 - Nel primo tempo tiene a galla i suoi con almeno 2-3 parate di livello. Nella ripresa è decisivo su Simeone e fortunato su Milenkovic. Bravo anche nel far ripartire l'azione, sia con i piedi che con le mani.

Calabresi 6 - Schierato terzino per l'occasione, non demerita contro Federico Chiesa. Si preoccupa più di difendere che di attaccare, alla fine dei 90' la sua prova è comunque positiva.

Danilo 6,5 - Fra i migliori in campo, al netto di qualche errore. Ottime chiusure nel primo tempo, su Gerson, e nella ripresa, su Chiesa. Regala sicurezza ai compagni di reparto.

Helander 6,5 - Più o meno lo stesso discorso fatto per Danilo. Qualche errore in fase di impostazione, ma in copertura si esalta e chiude tutti gli spazi agli attaccanti viola.

Mattiello 6 - Il Gerson di quest'oggi è un brutto cliente. Soffre molto la sua velocità, ma riesce comunque a dare una mano sia in fase difensiva che in fase offensiva. (Dall'87esimo Dijks sv).

Poli 5,5 - Potrebbe e dovrebbe dare qualcosa in più. Inizia molto bene la partita, rendendosi pericoloso con un tiro dal limite dell'area. Poi finisce in mezzo alle trame di gioco viola e rischia qualcosa nelle ripartenze di Benassi e Veretout.

Pulgar 5,5 - Meglio in fase di interdizione che in quella di costruzione. Ma senza le sue idee la squadra fatica a creare azioni pericolose.

Svanberg 5,5 - Inizia bene, complice anche l'avvio positivo di tutta la squadra. Col passare dei minuti perde consistenza, nei primi minuti della ripresa perde un pallone sanguinoso a centrocampo che lancia il contropiede della Fiorentina non sfruttato da Simeone. (Dal 56esimo Krejci 5,5 - Entra per dare qualità alla manovra, ma non gli riesce granché bene. Non trova la posizione fra Milenkovic e Gerson).

Orsolini 6 - Nel primo tempo confeziona la palla gol più interessante dei primi 45 minuti. Inzaghi lo riprende spesso per alcuni movimenti sbagliati, prima di uscire chiude in maniera provvidenziale sul filtrante di Simeone per Veretout. (Dal 72esimo Dzemaili 6 - Entra molto bene in campo. Esperienza e qualità per provare a dare una svolta alla gara. Ma la squadra non lo supporta anche per colpa della stanchezza).

Santander 5,5 - Tanto movimento, tanto lavoro sporco, ma davanti alla porta non si vede praticamente mai. E' sempre il primo appoggio in fase di uscita del pallone, ma servirebbe maggiore incisività.

Palacio 6,5 - E' il più pericoloso dell'attacco felsineo. La sua qualità tecnica fa spesso la differenza e nel primo tempo crea un paio di occasioni davvero pericolose. Anche nella ripresa, fin quando il fisico regge, risulta fra i più pimpanti. Finisce stremato.