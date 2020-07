Le pagelle del Bologna - Muse a San Siro per il sorpasso. La vince Mihajlovic con i cambi

INTER-BOLOGNA 1-2: 22' LUKAKU, 74' JUWARA, 80' BARROW

Skorupski 6,5 - Sul gol di Lukaku non può nulla, mentre nega la rete a Young pochi minuti dopo. Respinge il rigore del possibile 2-0 a Lautaro. Se il Bologna sbanca San Siro una buona fetta dei meriti è sua.

Tomiyasu 5 - Young lo punta spesso e lo salta praticamente sempre. Soffre contro un giocatore di altra categoria. (dal 65' Bani 6 - Entra quando il Bologna si accende. Non sfigura)

Danilo 6,5 - Il migliore della retroguardia anche quando l'Inter sembra dominare il match. Ingaggia un duello con Lautaro che vince

Denswil 6 - Lascia completamente Lukaku al centro dell'area in occasione del vantaggio nerazzurro. Tanta un paio di sortite ma senza grande costrutto. Cresce con i minuti.

Dijks 6,5- Un retropassaggio suicida nei primi minuti fa sudare freddo Skorupski. Nella ripresa accelera e crea problemi a Candreva e D'Ambrosio.

Soriano 4 - Avrebbe il compito di legare le due fase altalenandosi fra il ruolo di mezzala e quello di trequartista. Si fa notare solo per il rosso con cui lascia in dieci i suoi a metà ripresa.

Dominguez 6,5 - Meglio nel secondo tempo. Corre, recupera palloni e regala a Barrow l'assist per il sorpasso all'Inter. Davvero niente male questo argentino.(dall'88' Baldursson sv)

Schouten 6,5 - Tanta, tantissima sostanza. Sembra non esserci sul rettangolo verde, ma Mihajlovic si fida tantissimo delle sue capacità di dare equilibrio alla squadra. Prezioso.

Orsolini 6 - Ha sui piedi la palla dell'1-1, ma la spreca a pochi centimetri da Handanovic. Nel tridente iniziale è sicuramente il più attivo, piano piano scompare all'interno del match. (dal 65' Palacio 6,5 - Sarà un caso ma quando il Bologna si sveglia lui è in campo. Ha quasi quarant'anni ma gioca come se ne avesse quindici di meno)

Barrow 7 - Con la squadra schiacciata nella propria metà campo spesso è l'unico rossoblu oltre il centrocampo. Nel secondo tempo colpisce un palo con un tiro che meriterebbe miglior fortuna e poi affonda la corazzata nerazzurra Letale. (dall'85' Svanberg sv)

Sansone 5 - Il primo tiro del match è il suo, ma la sua gara è tutt'altro che semplice dovendo confrontarsi sulla sua corsia sia con Candreva che con D'Ambrosio. Sterile. (dal 65' Juwara 7 - Il primo gol in Serie A è sempre da ricordare. Se poi lo fai a San Siro lo è ancora di più. Se poi ci aggiungi che arriva in una strepitosa vittoria contro l'Inter non c'è proprio verso di dimenticarselo. E' giovanissimo ma fa terribilmente male)

Sinisa Mihajlovic 7,5 - Il suo Bologna sembra non riuscire a reagire al dominio dell'Inter per la prima ora di gioco. La squadra, però, non scompare e s'illumina d'immenso con gli ingressi di Palacio e Juwara. La partita la vince lui, davanti alla "sua" Inter e contro il tecnico più pagato della Serie A. Professore alla Scala del calcio.