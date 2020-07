Le pagelle del Bologna - Notte fonda per Mihajlovic, non si salva nessuno. Neanche Tomiyasu

Milan-Bologna 5-1 al 90'

Skorupski 4.5 Uno dei giudizi più complicati. Però a fronte di parate belle e importanti c'è un errore da matita rossa, sottolineata ed evidenziata. Peccato capitale sul 2-0 di Calhanoglu, da lì è discesa rossonera.

Tomiyasu 5.5 Ha segnato un gol che è un capolavoro, da trequartista scafato. Inserimento e Bologna che pare tornare in partita. Però per il resto è investito totalmente dal ciclone Rebic. (dal 59' Mbaye 5 Entra e poco cambia: dalla sua i giocatori del Milan sembrano treni veloci, i difensori del Bologna dei regionali in ritardo)

Denswil 4.5 Travolto dall'onda Milan. Tiene poco e male tutti i giocatori che gli circumnavigano attorno, su tutti uno scatenato Rebic.

Danilo 5 Il Milan giganteggia, lui sembra aver scordato l'esperienza negli spogliatoi e finisce nell'occhio del ciclone. Quanto meno evita il gol a Ibra. (dal 59' Corbo 5.5 Giovane, entra quando i giochi son fatti e mette nei muscoli qualche minuto da professionista. Vede da vicino sfrecciare gli avversari, spettatore)

Dijks 5 Giocatore di gran corsa, stavolta passeggia come i suoi compagni. Ha nelle corde cavalcate e cross pericolosi. Non stavolta.

Dominguez 4.5 Arrivato col pedigree del volante duro e puro, gioca un primo tempo da agnellino al cospetto di Kessie che davanti ai suoi occhi di ghiaccio giganteggia. (dal 59' Baldursson 6 Mihajlovic inserisce l'islandese classe 2002 per fargli assaporare il grande calcio in un grande stadio. Nella gabbia dei leoni è freddo, come patria comanda)

Poli 5 Tutt'altro che una serata facile. Il Milan va a velocità doppia rispetto a lui e Dominguez, travolti da Kessie e Bennacer. Scorda a lunghi tratti Calhanoglu.

Orsolini 4.5 Leggero in attacco, morbido in difesa. Una prestazione certamente ben lontana dai suoi standard. Annichilito dall'esuberanza e dal momento di Hernandez. (dal 73' Skov Olsen sv)

Soriano 5 Ci prova, a far da elettricista, nel buio delle idee del Bologna. Un assist è decisamente poco, però, per accendere la luce (dal 73' Svanberg sv)

Sansone 4.5 Dovrebbe tener basso il terzino del Milan, giocare tra lui, il centrocampo e la difesa, inserirsi e rendersi pericoloso. Dovrebbe.

Santander 4.5 Scelto a sorpresa da Mihajlovic, fa tutto quel che un centravanti non dovrebbe fare. Non fa sponda, non supporta, non pressa, non tiene alta la squadra. Bocciato.

Mihajlovic 4 Sceglie Santander. Sbaglia. Striglia i suoi alla vigilia. Il messaggio non arriva. Una prestazione da incubo per il suo Bologna, che prende cinque gol tutti meritati.