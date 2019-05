Le pagelle del Bologna - Orsolini e i whatsapp alla Juve. Pulgar propizia

© foto di PhotoViews

Skorupski 6 - Il Parma non punge, né dalla distanza né in area: incolpevole sul tocco sotto di Inglese.

Mbaye 6 - Difficile dare insufficienze dopo una vittoria del genere, ma perde mezzo voto tenendo in gioco Inglese sulla verticalizzazione di Gervinho che manda in porta il compagno.

Danilo 6,5 - Serata di relativa tranquillità dalle sue parti, il brasiliano conduce con diligenza ed ordine il suo reparto, che soffre pochissmo. Dall'86' Corbo sv.

Lyanco 7 - C'era comprensibile agitazione dopo il problema fisico che lo ha condizionato in settimana: è diventato insostituibile e il Torino, a piena ragione, lo rivuole al più prendo.

Krejci 7 - Alla faccia dell'adattato: gioca una partita superba sulla corsia sinistra, che spinge a qualche riflessione futura sul suo ruolo. Potrebbe diventare una opzione anche come titolare.

Dzemaili 6,5 - Quantità e qualità, lo svizzero torna protagonista e non fa rimpiangere Poli, seppur con caratteristiche diverse. Pulgar si adatta e il duo funziona alla meraviglia.

Pulgar 7 - Propizia ben due autogol, non è da tutti: dapprima col solito calcio piazzato perfetto, poi con un pressing furioso che avrà reso orgoglioso il suo tecnico.

Orsolini 7,5 - Un altro paio di whatsapp alla casa madre, la Juve. Gol che sblocca la gara e tante giocate di qualità nei suoi 90': sarebbe da otto ma manca un facile assist nel primo tempo per l'accorrente Destro.

Soriano 6,5 - Il ruolo di collante tra centrocampo e attacco gli riesce benissimo: con l'arrivo suo, di Lyanco e Sansone questo Bologna ha cambiato faccia. Senza dimenticare chi sta in panchina... Dal 75' Svanberg sv.

Palacio 7 - Disegna calcio, vicino o lontano dalla porta conta fino ad un certo punto. Primo tempo di grande spessore, paradossalmente è meno incisivo nella ripresa.

Destro 6,5 - Gli manca il gol, ma Sepe ha tanti meriti in questo. Prova di qualità finché il fisico regge: si spegne sul più bello, quando il Bologna sembra ad ogni tiro in porta. Dal 66' Santander 6,5 - Bravo nel servire a Pulgar la palla per il poker chiudendo il triangolo: al resto ci pensa Sierralta.