Le pagelle del Bologna - Orsolini fermato dal palo. Danilo-Tomiyasu, errori che costano caro

Skorupski 6 - Reattivo nel primo tempo su Luis Alberto, non può nulla sulla botta all'incrocio dello spagnolo e sul colpo di testa da posizione ravvicinata di Immobile.

De Silvestri 6 - Segna il gol dell'ex e della bandiera quando è ormai troppo tardi, riscattando una prestazione fatta di alti e bassi.

Tomiyasu 5.5 - Ingaggia un bel duello con Correa, si nota per il tempismo negli interventi. Uno di essi toglie di fatto un possibile gol avversario. Ma nella ripresa viene "uccellato" da Immobile e la partita si chiude.

Danilo 5 - Salva su Akpa-Akrpo a inizio ripresa ma commette un enorme errore in disimpegno che costa il gol di Luis Alberto.

Hickey 6 - Prestazione diligente, facendosi anche notare per una buona visione di gioco. (Dall'89'Denswil sv).

Schouten 6.5 - Fisicità a centrocampo che gli permette di vincere diversi duelli. E anche un buon piede, dal dove arrivano interessanti lanci lunghi.

Svanberg 6 - Ci mette tanta intensità non sempre ripagata. Segnerebbe anche un gol, ma l'arbitro ravvisa un fallo da parte del compagno di squadra che vanifica tutto. (Dal 72' Baldursson sv -).

Orsolini 6.5 - Ha dei numeri notevoli e li mette in mostra questa sera. Riesce a crearsi dal nulla occasioni da rete, è sfortunato su punizione dove trova il legno. (Dall'81' Vignato sv).

Soriano 6 - Si sveglia nel finale quando i giochi sono quasi fatti, Reina gli dice di no due volte ma dimostra di non voler mollare. Ci si chiede semmai perché non l'abbia fatto prima.

Sansone 5.5 - Un buon primo tempo con qualche interessante spunto, nella ripresa affonda. (Dall'80' Santander 6 - Nel poco tempo a disposizione riesce a servire un assist).

Palacio 6 - Qualche buon suggerimento per i compagni di reparto e un paio di fiammate che mettono paura ai biancocelesti. (Dal 72' Barrow 6 - Entra con il giusto piglio, impegnando Reina).

Allenatore Sinisa Mihajlovic 6.5 Arriva all'Olimpico giocandosela e giocando per certi tratti della partita anche meglio della Lazio.