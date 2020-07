Le pagelle del Bologna - Orsolini in ombra, Barrow si sveglia troppo tardi

Skorupski 6 - Non può nulla sul missile di Berardi scagliato sotto la traversa. Strepitosa parata su Defrel, può solo osservare il tiro di Haraslin che finisce in fondo alla rete.

Tomiyasu 5,5 - Si fa beffare da Berardi in occasione del gol del vantaggio del Sassuolo. Suo l'assist nel finale per Barrow.

Bani 5,5 - Ha una grande occasione nel primo tempo, ma viene fermato sul più bello dal prodigioso intervento di Chiriches. Nella ripresa non riesce, insieme a Denswil, ad allontanare il pallone. Haraslin, rapace, arriva prima di tutti e trova il raddoppio.

Denswil 5 - Protagonista, in negativo, del raddoppio del Sassuolo. Prima perde la marcatura di Defrel, poi non riesce ad allontanare il pallone. Haraslin ringrazia e segna il gol del raddoppio.

Dijks 5,5 - Costretto a restare sulla linea dei centrali a causa del pressing offensivo del Sassuolo. Berardi è in serata e l'esterno del Bologna è chiamato sempre ad inseguire.

Schouten 5,5 - Protagonista nel primo tempo di un insolito, ma importante, intervento difensivo, togliendo con la testa il pallone dai piedi di Defrel. (Dal 74' Baldursson S.V)

Medel 5,5 - Solita gara fisica in mezzo al campo. Prende un giallo nel primo tempo, Mihajlovic per non rischiare lo richiama in panchina nella ripresa.(Dal 62' Dominguez 6 - Un po' meglio rispetto al "pitbull". Unisce sostanza e qualità, un giocatore davvero interessante.)

Svanberg 5 - In difficoltà per tutto il tempo in cui rimane in campo. Soffre le accelerazioni ed il fraseggio nello stretto del Sassuolo. (Dal 62' Sansone 5,5 - Non riesce a cambiare l'andamento della gara)

Orsolini 5 - Deve ritrovare la forma e la cattiveria sotto porta che aveva prima del lockdown. Prestazione incolore da parte del giovane talento del Sassuolo. (Dal 74' Skov Olsen S.V)

Palacio 6 - La traversa colpita dopo un minuto di gioco sta ancora tremando. Buon primo tempo, poi la stanchezza nella ripresa si fa sentire. (Dall'83' Cangiano S.V)

Barrow 6 - In ombra per tutta la partita, nel finale trova il gol della speranza ma non basta al Bologna.

Sinisa Mihajlovic 5 - Il pressing alto del Sassuolo costringe i terzini del Bologna a restare in linea con la difesa. Con i due esterni bassi, il centrocampo va in difficoltà e l'attacco non riceve palloni giocabili. Prova il tutto per tutto ma non basta. Nel finale viene allontanato dall'arbitro.