Le pagelle del Bologna - Orsolini spacca la partita, delusione Dzemaili

Chievo-Bologna 2-2

Skorupski 6,6 - Spiazzato da Meggiorini in occasione del calcio di rigore. Rischia la frittata intorno alla mezz'ora con un'uscita avventata, ma per sua fortuna Stepinski spreca in malo modo. Nel finale para bene sulla botta di Depaoli dalla distanza

Calabresi 5 - Il suo tocco di mano causa il rigore del pareggio del Chievo. (Dal 46' Orsolini 7 - Entra e cambia la gara. Bellissimo colpo di testa che non lascia scampo a Sorrentino. Porta qualità e freschezza al reparto offensivo del Bologna)

Danilo 6 - Suo il lancio dal quale nasce il gol di Santander. Fa buona guardia in difesa, costretto ad uscire per un problema fisico. (Dal 70' Gonzalez 6 - Entra a freddo ma non fa rimpiangere il compagno di squadra.)

Helander 6 - Non rischia molto, si fa vedere anche in attacco quando sale per sfruttare il suo fisico sulle palle inattive.

Mbaye 5,5 - Lascia troppo spazio a Kiyine, con l'esterno del Chievo che riesce ad entrare in area ed a guadagnare un calcio di rigore.

Dzemaili 5- Si divora la rete del potenziale raddoppio, calciando altissimo con Sorrentino battuto. Qualche minuto più tardi si fa superare da Kiyine, nell'azione che porta al rigore per il Chievo. Giornata da dimenticare. (Dal 46' Poli 6,5 - Porta una ventata di aria fresca a centrocampo. Più dinamico e pericoloso rispetto allo svizzero.)

Pulgar 5 - Si vede pochissimo durante il corso dei 90 minuti.

Svanberg 5,5 - Se non altro ha il merito avviare l'azione che porta al pareggio di Orsolini. Troppo fumoso, serve più concretezza.

Krejci 6,5 - Il cross per Orsolini è un cioccolatino che l'attaccante del Bologna non deve far altro che scartare

Palacio 5,5 - L'intesa con Santander può migliore. I due si cercano ma si trovano solo a tratti.

Santander 7 - Ci mette un paio di minuti per trovare il gol. Decisivo il tocco di Bani ed il VAR. Una spina costante nel fianco della retroguardia del Chievo, Sorrentino gli nega la gioia della doppietta.