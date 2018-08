Le pagelle del Bologna - Palacio ci prova. Nagy, ingresso disastroso

© foto di Insidefoto/Image Sport

Skorupski 6 - La sua prima in maglia rossoblù è una passeggiata di salute fino al 57', quando sventa una velenosa conclusione di Petagna. Non può nulla sulla straordinaria traiettoria disegnata da Kurtic.

Gonzalez 6 - Antenucci staziona spesso dalle sue parti, ma il costaricano fa buona guardia e non si lascia superare. Dal 72' Falcinelli 6 - Pochi palloni giocabili, solo uno spunto su Felipe, che lo ferma fallosamente al limite dell'area.

Danilo 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex capitano dell'Udinese, che dimostra di aver già preso il comando nella linea difensiva felsinea.

Helander 6 - Preciso nelle chiusure, meno sicuro quando deve impostare. Controlla bene le incursioni dei centrocampisti avversari.

Mattiello 6 - Da ex non vuole sfigurare e gioca una partita di grande sostanza. Nel primo tempo fa su e giù sulla corsia destra, sfiorando anche il gol vantaggio.

Poli 6 - Si sacrifica al servizio della squadra e prova a suonare la carica nei momenti più difficili. Nel finale Inzaghi gli preferisce un attaccante per provare a pareggiare. Dal 77' Orsolini s.v..

Pulgar 5.5 - Buon lavoro in fase di copertura, ma Inzaghi si aspetta di più sul piano tecnico. Dal 56' Nagy 4.5 - Entra per dare fosforo al centrocampo, ma dopo pochi minuti la SPAL trova il gol del vantaggio. Non riesce a dare qualità e trova anche il tempo per farsi cacciare.

Dzemaili 5.5 - Ancora imballato dopo il Mondiale, non riesce a dare la solita qualità in mezzo al campo e a rendersi pericoloso con gli inserimenti senza palla.

Dijks 5.5 - Inizio arrembante, mette più volte in difficoltà Lazzari. Poi si nota solo per i duelli fisici con gli avversari. Personalità da vendere.

Palacio 6.5 - È il più mobile e attivo in avanti. Svaria lungo tutto il fronte offensivo alla ricerca di palloni giocabili. Poco supportato dai compagni, prova spesso a inventare da solo.

Santander 5.5 - Un paio di sponde, tanta voglia di mettersi in mostra ma poca pericolosità. Spesso avulso dalla manovra, deve ancora trovare la giusta intesa con Palacio.