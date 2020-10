Le pagelle del Bologna - Palacio croce e delizia. Bene Soriano ma la difesa è da incubo

BOLOGNA-SASSUOLO 3-4

Skorupski 5,5 - Impreparato in occasione della rete dell'1-1 su Berardi. Il tiro del capitano del Sassuolo non era certo irresistibile. Si riscatta

De Silvestri 6 - Positiva la sua prestazione, anche perché fino a quando resta in campo i rossoblù erano in vantaggio. È costretto a uscire per un problema al ginocchio. (Dal 65' Mbaye 5,5 - Entra in un momento molto delicato e soffre gli attaccanti del Sassuolo).

Danilo 5,5 - Caputo è un cliente difficile ma nella prima parte della partita riesce a limitarlo al meglio. Nella seconda metà della ripresa cala come tutto il reparto rossoblù e alla fine il Sassuolo riesce a ribaltare la partita.

Tomiyasu 5 - Sfortunato in occasione dell'autogol ma non certo esente da colpe. Pomeriggio molto complicato per il giapponese, il peggiore della retroguardia di Sinisa Mihajlovic.

Hickey 5 - Altra partita da titolare ma non conferma ciò che buono aveva fatto vedere nelle scorse settimane. Soffre molto Berardi che lo mette spesso in difficoltà. Nell'azione del 3-3 perde colpevolmente Caputo.

Schouten 6 - Ottima prova nella prima parte della partita. Nel finale poi saltano gli schemi ma non è certo uno dei peggiori in campo.

Svanberg 6,5 - Ha il merito di segnare il gol del 2-1, servito alla perfezione da Soriano (Dal 65' Dominguez 5,5 - Entra in campo quando il Sassuolo sale in cattedra e va spesso in difficoltà).

Orsolini 6 - Opaco nella prima parte della gara, spesso fuori dal gioco. Bravo poi a rubare palla a Locatelli e a siglare il gol del momentaneo 3-1, ma da quel momento la luce si spegne nuovamente.

Soriano 7 - Freddo davanti a Consigli per il gol del momentaneo 1-0. Suo l'assist per la rete del 2-1 di Svanberg. Cala nel finale, come il resto della squadra, ma la sua prestazione è comunque molto positiva.

Barrow 6 - Nel primo tempo è pericoloso e mette in difficoltà molto spesso la retroguardia del Sassuolo. Si spenge alla distanza, con Mihajlovic che lo richiama in panchina a un quarto d'ora dalla fine. (Dal 75' Sansone 6 - Prova a rendersi pericoloso ma non riesce a incidere come vorrebbe).

Palacio 6 - Splendido assist per Soriano in occasione del gol del vantaggio dopo 10 minuti. Partita molto positiva la sua, se non fosse per il clamoroso errore che porta al gol del 3-3 di Caputo. (Dal 75' Santander 5,5 - Mai pericoloso dal momento del suo ingresso in campo).

Mihajlovic 5,5 - Partita preparata molto bene, con i suoi sempre avanti fino al 70'. Nel finale non riesce però a incidere con i cambi.