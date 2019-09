Le pagelle del Bologna - Palacio immortale, Orsolini decisivo

Brescia-Bologna 3-4

© foto di www.imagephotoagency.it

Brescia-Bologna 3-4

Skorupski 6 - Ci mette la manona sul primo gol di Donnarumma ma non basta. Non può molto sulle altre reti del Brescia.

Tomiyasu 6 - Un piccolo passo indietro rispetto alla gare precedenti, ma la prestazione del giapponese, soprattutto nella ripresa, è più che buona.

Bani 6,5 - Trova il suo primo gol in serie A: anticipa benissimo Chancellor e manda la sfera in porta, lasciata sguarnita dall'uscita a vuoto di Joronen. Costretto ad uscire nella ripresa per un problema fisico (Dal 53' Poli 6 - Entra con personalità e contribuisce alla rimonta dei rossoblù )

Denswil 6 - Perde il duello con Donnarumma in occasione del vantaggio del Brescia. Rimedia nella ripresa segnando il gol del pari.

Dijks 6 - Un po' in affanno nella ripresa, macina chilometri nella ripresa sulla fascia.

Dzemaili 5 - 45 minuti in campo totalmente anonimi. Tocca pochissimo palloni, da un giocatore del suo livello ci si aspetta sicuramente molto di più. (Dal 46' Santander 6 - L'ingresso del Ropero è determinante per far salire la squadra. Sbaglia però un gol clamoroso quando ancora il punteggio era ancora sul 3-3)

Medel 5,5 - Il pitbull non morde. Il cileno dovrebbe fare legna in mezzo al campo, ma finisce spesso e volentieri nella morsa dei centrocampisti del Brescia.

Soriano 5,5 - Il più in ombra del reparto offensivo del Bologna.

Orsolini 7 - Fra i migliori in campo per il Bologna. Semina il panico quando parte palla al piede, serve l'assist per Palacio e trova il gol del definitivo 4-3.

Palacio 7,5 - 37 anni e non sentirli. Il migliore in campo per distacco. Trova il gol che riapre la gara e serve ad Orsolini un cioccolatino per il gol che completa la rimonta rossoblu. (Dal 90' Skov Olsen S.V)

Sansone 6 - Non la sua gara migliore, ma ci mette lo zampino con l'assist per Bani nel primo tempo.