Le pagelle del Bologna - Palacio sembra un ragazzino. Soriano, che errore

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Bologna 2-1

(19' Cristiano Ronaldo, 54' Pjanic; 26' Danilo)

Skorupski 6,5 - Sbaglia quando CR7 lo trafigge sul suo palo, si riscatta nel secondo tempo con alcuni interventi salvicifi. A conti fatti, anche considerando la sbavatura sull'1-0, senza di lui il passivo sarebbe stato più pesante.

Mbaye 6,5 - La scaramuccia con Ronaldo è un segnale di personalità. Gioca una buona partita, duella con Alex Sandro quando il brasiliano si palesa dalle sue parti, prezioso anche sulle palle inattive, per esempio quando propizia il gol di Danilo.

Danilo 6,5 - Valutazione non semplicissima, perché nella ripresa offre qualche sbavatura in più in fase difensiva. Però il gol è un'autentica perla, e va premiato.

Bani 6 - Mica facile, trovarsi di fronte quello lì, il portoghese dalle mille risorse e la classe infinita. Gioca in apnea, come del resto inevitabile, quando fronteggi Cristiano Ronaldo, e anche Higuain. Emerge respirando, non è poco.

Krejci 5,5 - Ha più di una responsabilità sull'azione che porta all'1-0. Come prevedibile, molto meglio quando può correre in avanti.

Svanberg 6 - Gara onesta. Non sfigura nel duello Rabiot, pur brillando poco in fase di sganciamento. Difficile chiedere di più a un giovane buttato nella fossa dei leoni bianconeri. (Dall'80' Skov Olsen s.v.).

Soriano 5 - Il suo compito, per certi versi, sarebbe anche semplice: incollarsi a Pjanic e non farlo respirare. Semplice da capire, mica da fare. Tutto bene, o quasi, fino a quando non controlla malissimo un pallone in uscita dalla sua difesa e lo lascia lì, di fatto proprio per l'8 della Juve (nel mezzo una conclusione di Ronaldo rimpallata da Bani). IL bosniaco, ovviamente, non perdona.

Poli 6 - Corre, lotta e qualcosa inventa pure. Potrebbe fare meglio in alcune scelte, ma non c'è poi troppo da rimproverargli. Si concede anche qualche preziosimo. (Dall'82' Dzemaili s.v.).

Orsolini 5,5 - L'occasione più ghiotta per farsi rimpiangere arriva sul piede sbagliato, il destro, a sette minuti dal novantesimo. La cicca, al termine di una serata in cui comunque avrebbe potuto fare di più a tal fine. Alcune buone iniziative, non molto continuo.

Palacio 6.5 - Anima, cuore e sorprendentemente anche polmoni dell'attacco del Bologna. Impegna, quasi da solo, l'intera linea difensiva avversaria. Svaria molto per evitare i due centrali della Juve, sembra un ragazzino.

Sansone 5,5 - Parte bene, poi si spegne. Di fatto non mette mai davvero in difficoltà Cuadrado, e cede il passo a chi rischia di riaprire il discorso. (Dal 79' Santander 6,5 - Ha due volte, nella stessa azione, l'occasione di siglare un 2-2 che sarebbe stato definitivo. Prima la traversa e poi Buffon gli dicono di no).