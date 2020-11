Le pagelle del Bologna - Palacio sulle gambe, Orsolini spreca nel finale. Denswil punto debole

Skorupski 5,5 - Nessun grande intervento e una piccola sbavatura sul gol di Osimhen: forse avrebbe potuto leggere prima la traiettoria e uscire dai pali.

De Silvestri 5,5 - Non chiude la diagonale in occasione del gol, per il resto tiene a bada Insigne e si stacca anche in proiezione offensiva.

Danilo 6,5 - Fa a sportellate con Osimhen per tutta la partita e spesso ha la meglio. Quando il nigeriano segna, l'errore è condiviso tra lui e De Silvestri. Più volte è il brasiliano a mettere una pezza in difesa. Insuperabile nei corpo a corpo.

Tomiyasu 6 - Non di posizione, ma un difensore d'anticipo. Gli va bene più volte su Mertens. Ormai un centrale di mestiere.

Denswil 4,5 - Ci capisce ben poco, dal primo all'ultimo minuto in campo. Lozano gli scappa via praticamente sempre, come in occasione dell'1-0. Stasera è il puinto debole del Bologna. Dal 70' Vignato 6,5 - Ottimo impatto. In venti minuti fa meglio di tutti i compagni, recuperando due palle fondamentali da terzino e mettendo palloni interessanti in area.

Schouten 5,5 - Morde le caviglie a centrocampo, con le buone o con le cattive prova sempre a prenderla e vincere i contrasti.

Dominguez 5 - Chance dal 1', ma non ripaga la fiducia di Mihajlovic. Dovrebbe ripulire i palloni e invece viene messo in mezzo. Dal 62' Svanberg 6 - Messo in campo per dare maggiore intensità, non si risparmia nei contrasti.

Orsolini 4,5 - E' tra i più intraprendenti del Bologna, uno dei pochi a dire il vero, ma è tanto fumo e poco arrosto. Nel finale, poi, spreca un'occasione colossale sparando addosso ad Ospina da due passi.

Soriano 5 - Non si vede praticamente mai. Di solito è la principale fonte di gioco, fonte stasera prosciugata dalla morsa di mediani e centrali di difesa del Napoli.

Barrow 5 - Prova a sfruttare la sua velocità in un paio di occasioni, ma Di Lorenzo è un osso duro e non gli permette mai di sfilare via.

Palacio 4,5 - Più volte viene servito spalle alla porta, non il suo forte, e anche per questo sbaglia. E' sulle gambe, visibilmente stanco, tant'è che gli vengono fischiati tantissimi offside perché non rientra mai in tempo.

Sinisa Mihajlovic 5 - Sulla carta è preparata bene, uomo contro uomo a tutto campo per sfruttare la stanchezza del Napoli (che ha affrontato più impegni essendo in Europa), ma non gli si può perdonare la mossa Denswil terzino, in un ruolo non suo e contro uno dei più rapidi esterni del campionato come Lozano. Anche l'attacco senza idee è un segnale del fatto che bisogna lavorare per costruire qualche trama più interessante.