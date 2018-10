Le pagelle del Bologna - Palacio torna al gol. Calabresi ingenuo

Sassuolo-Bologna 2-2 (2' Palacio, 16' Marlon, 56'Mbaye, 85, Boateng)

© foto di Federico Gaetano

Skorupski 6 - Sicuro nelle conclusioni da fuori del Sassuolo, incolpevole sui gol neroverdi. Se la cava senza errori e nel finale ha il merito di chiudere la porta nell'assalto disperato degli avversari a caccia della vittoria dopo il 2-2.

Calabresi 5 - Nel primo tempo fa bene, chiudendo spesso e bene su Berardi e Rogerio. Ma nella ripresa stende Sensi a 5 minuti dalla fine regalando al Sassuolo il rigore che Boateng trasformerà in 2-2. Un errore che pesa molto sul risultato finale.

Gonzalez 6 - Nel primo tempo è il migliore della retroguardia del Bologna. Nella ripresa qualche errore in più, ma anche l'assist per il secondo gol firmato da Mbaye.

Helander 6 - Nel primo tempo sbaglia tantissimo e commette diversi falli inutili. Nella ripresa cresce di rendimento e a pochi secondi dalla fine chiude in maniera provvidenziale su Matri a un metro dalla porta di Skorupski.

Mbaye 6,5 - Dalla sua parte Di Francesco crea poco ed il merito è anche suo. Fondamentale in fase offensiva nella ripresa quando trasforma in gol una palla sporca rimessa in mezzo da Gonzalez.

Poli 6,5 - Qualche errore di troppo in fase di costruzione, ma il suo apporto in termini di agonismo e personalità è sempre fondamentale. Bravissimo nel primo tempo a chiudere sulla coppia Di Francesco-Berardi lanciati in contropiede e soli davanti a Skorupski.

Pulgar 6 - Rientra in cabina di regia e gioca una partita ordinata, seppur con qualche errore e con alcune fasi di gioco in cui sparisce dal campo. Alla fine è comunque utile, specialmente nel momento di maggior pressione del Sassuolo.

Svanberg 6 - Inizia forte, cavalcando l'avvio spumeggiante della squadra. Cala nella seconda parte del primo tempo, salvo ripresentarsi in campo nella ripresa con tanta qualità costruendo almeno due buone azioni da gol. (Dal 73esimo Krejci 6 Entra per provare a dare qualità alla fase di ripartenza rossoblù. Ci riesce anche se la squadra non lo aiuta abbassandosi in maniera importante).

Palacio 6,5 - Pronti via e l'argentino sblocca subito il match, tornando alla rete dopo oltre 8 mesi di astinenza. E' sempre il più pericoloso dell'attacco felsineo e con la sua tecnica crea costante apprensione nei difensori neroverdi. (Dall'87esimo Falcinelli sv).

Santander 6 - Colpisce il palo dopo pochi minuti di gioco, forse avrebbe potuto far meglio. Gioca una partita di grande sacrificio, giocando al servizio dei compagni e facendo spesso e volentieri a sportellate con i difensori rossoblù.

Orsolini 6 - Dal suo piede parte il cross spedito sul palo da Santander. Nel primo tempo si muove tanto e bene portando imprevedibilità nell'attacco rossoblù. Nella ripresa cala fisicamente e Inzaghi lo sostituisce. (Dal 65esimo Dzemaili 6 - Entra negli ultimi 25 minuti col Bologna sopra di un gol. Inzaghi gli chiede di dare ordine, mettersi al servizio della squadra e abbassare i ritmi. Ci riesce in parte, conquistando un paio di punizioni importanti).