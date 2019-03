Le pagelle del Bologna - Pulgar e Destro gli uomini del destino rossoblù

Bologna-Sassuolo 2-1 (68' Pulgar (R), 90'+1 Boga, 90'+6 Destro)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Skorupski 6 - Le agenzie fotografiche lo ringraziano per il volo plastico su Babacar nel primo tempo. Fa tante parate e tante uscite,

Mbaye 6 - Bene in fase difensiva, in quella di spinta non eccelle ma le indicazioni di Mihajlovic per lui sono chiare: pensa a chiudere, anche perché da quella parte Orsolini è impegnato praticamente solo a offendere.

Danilo 6.5 - Esperienza e fisico. Ennesima gara consecutiva di valore per l'ex giocatore dell'Udinese al quale Mihajlovic ha consegnato le chiavi della difesa.

Helander 6 - Prende un giallo e poi quasi un arancione. Nel mezzo c'è una scivolata salvifica che lo trasforma per qualche secondo in un piccolo Odino.

Dijks 6 - Il primo tempo accelera, nel secondo toglie il gas perché la gara in pratica si sviluppa tutta sull'altro out. Tiene però bene Berardi e pure a bada le sortite di uno pericoloso come Lirola.

Poli 6 - Questa partita racconta benissimo quel che ha fatto finora il centrocampista scuola Milan. Ottime idee, ottimi spunti, poi il motore all'ultimo giro ha un intoppo. Vorrebbe e pure potrebbe, ma è sempre in mezzo al guado. (dal 67' Pulgar 7 - Entra al posto di Poli e va sul dischetto. Gol. Due attributi più grandi di tutto il Cile con un gol più pesante di un macigno).

Dzemaili 6.5 - Sostanza e fisico, Mihajlovic lo preferisce ai centimetri di Pulgar. La personalità del leader si vede dai piccoli gesti: era già sul dischetto prima di consegnare il pallone a Babacar. (dall'84' Donsah sv).

Orsolini 7 - Primo tempo di studio, poi sboccia e non ce n'è per nessuno. Un gol mancato e salvato da Lirola per eccesso d'egoismo ma ogni azione pericolosa nasce dalle sue giocate. Suo il cross da corner per il gol di Destro, arcobaleno perfetto di gioia rossoblù.

Soriano 5.5 - Gioca tra le linee con tanta quantità ma l'ultimo squillo è deputato ai compagni di reparto. Una gara comunque senza sbavature ma dal falso dieci ci si attende un acuto in più. (dal 93' Destro 7.5 - Entra, segna, decide, rinasce. Una storia pazzesca, un possibile nuovo inizio. Per lui, per il Bologna).

Sansone 5.5 - Dieci sulle spalle, inventa poco rispetto al solito. Il tacco con tunnel a liberare Palacio nella ripresa è una perla, non sfruttata dall'argentino, l'unica però di una gara stranamente grigia.

Palacio 6.5 - L'errore non da lui, quando Sansone gli fa vedere Natale in anticipo, quando spara dritto su Consigli, gli toglie la palma di migliore in campo. Conquista il rigore, è vero, rischiava di decidere la partita con quello sbaglio. Per questo abbraccia forte forte Destro al gol decisivo.