Le pagelle del Bologna - Pulgar glaciale, Dijks cresce alla distanza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Skorupski 6 - Ordinaria amministrazione per il portiere polacco, spaventato solo da Bani nella ripresa.

Mbaye 6 - Partita diligente per il terzino di casa, che non rischia quasi nulla e tiene a bada il giovane Vignato.

Danilo 6,5 - Mihajlovic gli ha restituito fiducia, anche con la difesa a 4. L'ex centrale dell'Udinese è insuperabile e chiude qualsiasi varco.

Lyanco 6 - Altra buona prestazione per il centrale di proprietà del Torino, sempre attento e preciso in marcatura. Nessuna sbavatura. (Dall'85' Gonzalez s.v.).

Dijks 6,5 - Primo tempo un po' timido, nella ripresa domina sulla corsia sinistra e trova la meritata soddisfazione personale all'ultimo minuto. (Dal 90' Calabresi s.v.).

Dzemaili 6 - Forse il meno brillante della formazione di casa, ma la sua esperienza è fondamentale nei (rari) momenti difficili. (Dal 92' Poli s.v.).

Pulgar 7,5 - Detta i tempi con precisione, molto ordinato. Ha il merito di essere freddo dal dischetto: 2 rigori trasformati in 3 minuti, in una partita fondamentale per la corsa alla salvezza. Implacabile.

Soriano 6 - Qualche errore di troppo in fase di appoggio e una buona occasione sciupata nel primo tempo. Si conquista però il rigore che sblocca il match.

Orsolini 6,5 - Comincia benissimo il match, nei primi 15' va vicino al gol in tre occasioni. Si spegne col passare dei minuti, ma nel complesso la prova è positiva.

Palacio 6,5 - Leader e trascinatore della squadra felsinea, sempre nel vivo della manovra e punto di riferimento fondamentale dell'attacco. Un giocatore imprescindibile.

Sansone 6 - Pochi guizzi degni di nota, ma conquista il secondo rigore e manda in porta Dijks nel finale. Può andare bene bene così.