Le pagelle del Bologna – Sansone ci prova, errore clamoroso di Da Costa

Risultato finale: Bologna-Juventus 0-2.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Costa 5 - Errore clamoroso sul primo gol della Juventus, da quel momento in poi non trova più la sicurezza. Prestazione da dimenticare, un portiere esperto come lui deve dare qualcosa di più in gare importanti come queste.

Calabresi 6 - Qualche disattenzione, ma gioca comunque una buona gara. Limita le giocate di Bernardeschi, costringendolo ad accentrarsi. Soffre su qualche accelerazione di Spinazzola, ma quando gli prende il tempo non concede più nulla.

Danilo 5.5 - Quando deve affrontare gli attaccanti bianconeri si prende qualche rischio di troppo, va spesso in difficoltà quando ci sono i contropiedi da parte degli ospiti.

Helander 6 - Gioca una partita attenta e non lascia spazi alle giocate bianconere. Sfortunato nel rimpallo che porta al gol Kean, ma è molto attento durante le varie fasi di gioco.

Mattiello 5.5 - Si sacrifica molto in fase difensiva, ma non preme sui successivi ribaltamenti di fronte. Con il passare dei minuti soffre i ritmi di gioco. (Dal 69' Orsolini 5.5 - Entra in campo per dare una scossa, ma forza troppo le giocate).

Svanberg 5 - Mancano i suoi inserimenti, rimane troppo basso e non riesce mai a trovare le giuste misure in mezzo al campo. (Dal 63' Donsah 6 - Prova ad alzare il baricentro e trova diversi inserimenti rispetto ai compagni di reparto).

Pulgar 5 - Non riesce mai a trovare lo spunto giusto e sbaglia davvero molti palloni. Manca la sua qualità e il Bologna soffre troppo in fase di costruzione.

Soriano 5.5 - Inizia molto bene, poi si abbassa troppo e non riesce più a mettere in campo la sua qualità. Rimandato al prossimo match, partita troppo complessa per giudicarlo.

Dijks 6.5 -È uno dei più propositivi, si comporta bene sia in fase difensiva che offensiva. Uno degli ultimi ad arrendersi, non va in difficoltà nemmeno contro Douglas Costa.

Destro 5 - Nei primi minuti si sbatte e prova a creare pericoli, poi si eclissa tra le maglie bianconere. Lo servono poco, ma non sta vivendo un buon momento. (Dal 77' Palacio 6 - Dà maggiore vivacità all'attacco, ma entra quando il risultato è ormai compromesso).

Sansone 6 - La condizione c'è e si muove molto bene tra le linee. Non è molto pericoloso, ma è pur vero che spesso predica nel deserto.