Le pagelle del Bologna - Sansone, errore che pesa. Serata nera per tutti, una sola sufficienza

Fiorentina - Bologna 4-0

48', 54' e 89' Chiesa; 74' Milenkovic

Skorupski 5,5 - Neanche oggi mantiene la porta inviolata. Anzi, nel secondo tempo deve raccogliere quattro palloni alle sue spalle. Nessuna grande colpa, ma neanche troppi meriti nell'averli saputi evitare.

Mbaye 5 - Comincia con fare guardingo, anche perché dalle sue parti si aggirano a turno i vari Chiesa, Castrovilli e Dalbert. Sembra riuscire a tenere, ma nella ripresa gli arrivano da tutte le parti.

Corbo 5 - All'esordio in Serie A, come primo avversario si ritrova Chiesa, non proprio uno qualunque. È determinato nel provare ad imporsi, ma finisce per essere travolto. Meno colpe di altri, ma non è esente.

Danilo 5,5 - Strepitoso nella prima grande occasione avuta da Chiesa: è lui ad evitargli il gol. Meno nelle altre, come ad esempio sul 2-0, quando Chiesa lo semina troppo facilmente a suon di dribbling.

(dall'85' Bonini s.v.)

Denswil 5 - Spostato per l'occasione sull'out mancino, tende spesso ad accentrarsi per andare in soccorso della coppia centrale. Gravemente disattento sulla rete del raddoppio gigliato.

Dominguez 5,5 - Al rientro in mediana, cerca spesso di affacciarsi in avanti anche se con poca fortuna. Sicuro meglio quando attacca che quando difende, poi Miha lo chiama fuori.

(dal 64' Schouten 5,5 - L'olandese è una delle prime mosse di Mihajlovic per provare a dare maggior vivacità al reparto di centrocampo, ma non paga).

Medel 5,5 - Combattivo, come sempre non esita a mettere il piede su ogni pallone e a lottare con la ferocia di un Pitbull. Sfortunato nella deviazione che beffa Skorupski, è un tocco decisivo il suo.

(dal 64' Svanberg 6 - Probabilmente non sarebbe del tutto sufficiente la qualità del suo ingresso, ma se non fosse stato per una questione di millimetri, avrebbe insaccato una perla all'incrocio).

Soriano 5,5 - Si muove con passo cadenzato tra una posizione di interno a sinistra e quello di trequartista. Inizia con discrete idee,

(dal 64' Baldursson 5,5 - L'islandese entra in campo e fa in tempo a mettersi in evidenza in negativo, facendosi rubare il tempo da Milenkovic per il gol del 3-0).

Orsolini 5 - Tra i meno lucidi in campo, non riesce mai a trovare la soluzione giusta quando riceve il pallone largo là sulla destra. Mihajlovic lo toglie dal campo nel finale, risparmiandogli il quarto d'ora finale.

(dal 76' Juwara s.v.)

Barrow 5,5 - Prende il posto di Palacio, tornando al centro del reparto offensivo. Le migliori sensazioni, però, sembra lasciarle quando parte da sinistra. Tant'è vero che va spesso e volentieri a cercarsi lì un po' di spazio. Ma non è continuo.

Sansone 5 - Un'enorme occasione quella che gli capita sui piedi durante il primo tempo: Orsolini svirgola, e il tiro mancato diventa un assist a botta sicura da due passi. Lui però manca da zero metri, in un episodio che avrebbe potuto davvero cambiare tutto.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5 - Dopo i primi 45 minuti del Franchi viene da pensare che sia il suo Bologna a meritare maggiori fortune nella ripresa. Peccato che forse i suoi ragazzi siano rimasti negli spogliatoi con la testa, visto che nel secondo tempo è un simil-assedio viola, con il Bologna a fare la misera figura di uno sparring partner. Si aspettava anche lui di più, probabilmente.