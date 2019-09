Le pagelle del Bologna - Sansone non è Totti (e si vede). Medel il migliore

Genoa-Bologna 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Genoa-Bologna 0-0

Skorupski 6 - Salvato dalla traversa in occasione del calcio di punizione di Schone. Ad inizio ripresa è super sulla conclusione ravvicinata di Barreca.

Tomiyasu 5,5 - Prende un giallo dopo neanche 2 minuti che ne compromette la gara. Costretto spesso a giocare col freno a mano tirato per non prendere la seconda ammonizione.

Bani 6 - Buona prestazione, complice anche la serata no dell'attacco del Genoa.

Denswil 6 - Insieme al compagno di reparto non va mai in affanno e si limita a contenere i due attaccanti del Grifone.

Krejčí 5,5 - Ha bisogno del ritmo partita e si vede, in diverse occasioni è apparso spaesato sulla fascia.

Poli 5,5 - Tanta legna in mezzo al campo come sempre, ma poca lucidità in fase di costruzione.(Dall'88' Skov Olsen S.V)

Medel 6,5 - Il pitbull del centrocampo del Bologna. Morde le caviglie al portatore di palla, aiuta la difesa e si fa vedere anche in avanti quando la squadra attacca.

Soriano 6 - Se solo mandasse in rete tutte le occasioni che si procura, sarebbe probabilmente il centrocampista più prolifico d'Europa. Si inserisce sempre benissimo, ma deve migliorare la precisione quando calcia in rete. (Dal 90' Dzemaili S.V)

Orsolini 5 - Un passo indietro rispetto alla precedenti gare. Non trova mai lo specchio dalla distanza, si intestardisce e cerca sempre la conclusione anche quando potrebbe servire i compagni meglio piazzati.

Palacio 6 - Nel finale di primo tempo spreca un clamoroso contropiede, calciando malissimo dal limite dell'area con la sua squadra in superiorità numerica. Dà sempre il massimo, esce stremato fra gli applausi dei suoi ex tifosi. (Dal 71' Santander 6 - Con la sua fisicità aiuta la squadra a rimanere alta nella ripresa.)

Sansone 5 - A 10 minuti dalla fine, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, Sansone si presenta sul dischetto dopo il fallo di Schone su Soriano in area di rigore. Il numero 10 del Bologna si improvvisa "Totti" e prova il cucchiaio. I risultati non sono gli stessi dell'ex giallorosso, ed il pallone si stampa sulla traversa. Un errore grave dell'attaccante del Bologna.