Le pagelle del Bologna - Santander si batte, Dzemaili impreciso

BOLOGNA-INTER 0-1 (67' Nainggolan, 82' Candreva, 85' Perisic)

Skorupski 6- Rischia il pastrocchio al 2' ma per fortuna si salva. Partita difficile da leggere: a conti fatti viene chiamato in causa molto di rado, e non ha grosse colpe sui tre gol subiti.

De Maio 6,5 - Ordinato e attento, in una partita non semplice perché dalle sue parti si allarga spesso Keita. Al 32' rischia qualcosa per un contatto in area con Nainggolan, ma Di Bello giustamente non concede il calcio di rigore. Come tutta la difesa felsinea, troppo passivo in occasione del vantaggio siglato dallo stesso Nainggolan. A posteriori, però, quando esce lui lì dietro si balla. (Dal 71' Orsolini 5,5 - Un voto dato più alle scelte di Inzaghi che alla prestazione in sé dell'ex Ascoli. SuperPippo cerca il pareggio e sbilancia troppo la sua squadra, portandola all'imbarcata).

Danilo 6 - Vale il discorso fatto su De Maio per l'atteggiamento in occasione del gol di Nainggolan, valido del resto per tutto il reparto arretrato bolognese. Il brasiliano gioca una partita in cui dimostra di aver già preso in mano le redini della nuova difesa, nel bene e nel male. Cioè fino al quarto d'ora finale in cui alza anche lui bandiera bianca. Qualche incomprensione di troppo fra lui e il francese nel fraseggio.

Helander 5,5 - Vicino al vantaggio a inizio partita, Handanovic gli nega la gioia della rete. Poi gioca una gara in linea con quella dei propri compagni, fino agli ultimi 20 minuti in cui crolla come tutta la squadra.

Mattiello 5 - Preoccupato sin dal primo minuto dal confronto con Perisic, che a dirla tutta spinge meno del previsto a inizio gara. A un certo punto, a dirla tutta, diventa il più pericoloso dei suoi con un paio di cross molto interessanti. Nel finale, però, l'Inter sfonda anche e soprattutto dalle sue parti.

Poli 6 - Ex della gara, dà quel che è lecito aspettarsi da lui: tanta sostanza, in un centrocampo nel quale gli è affidato soprattutto il compito di correre per recuperare il pallone. (Dal 75' Okwonkwo 5 - Vedi Orsolini).

Pulgar 5- L'uomo del gioco in una squadra che fatica a giocare. Detta una partita fatta di attendismo e pochi lanci. Non soffre più di tanto la fisicità dei centrocampisti avversari, almeno fino al complicato finale di gara.

Dzemaili 5 - Per dovere di cronaca, è quello dei suoi che cerca la rete con più insistenza. Ma anche con una certa imprecisione: i suoi tiri dalla distanza non trovano mai, o quasi mai, la porta. Può dare di più.

Dijks 6- Intendiamoci: deve migliorare il piede, perché a livello di cross deve dare qualcosa di diverso. Però ha gamba e si vede.

Falcinelli 5,5- Tanto lavoro per i compagni, ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Pasticcia col pallone in un paio d'occasioni. (Dal 79' Destro sv - Accolto dall'ovazione del Dall'Ara.)

Santander 6,5 - Il ropero fa simpatia. È un dato di fatto: si batte e si sbatte più del compagno di reparto, contro una difesa tra le migliori del campionato. Ha la palla del possibile pareggio, quando con una bella girata di testa manda di poco a lato alla destra di Handanovic.