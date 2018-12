Le pagelle del Bologna - Si salva solo Mattiello. Disastro Pulgar e difesa

Sampdoria-Bologna 4-1

Skorupski 5,5 - Quattro gol sul groppone e l'impressione che potesse farci davvero poco per evitarli.

Calabresi 5 - Serata difficile per la difesa del Bologna. Il giovane di scuola Roma viene infilato più volte dagli attaccanti avversari. (Dal 63' Orsolini 6 - Prova a dare vivacità all'attacco del Bologna. Cerca sempre di puntare l'uomo).

Danilo 5 - Dovrebbe guidare la difesa con la sua esperienza, ma sbaglia tutti i tempi d'uscita. Poco attento contro avversari che sanno come punire.

Helander 5 - Anche il centrale svedese si lascia sorprendere dalle giocate degli avversari. Si dimentica di Praet in occasione del primo gol.

Mattiello 6 - Uno dei più positivi e tra gli ultimi ad arrendersi. Arriva spesso sul fondo e contiene bene le avanzate di Murru.

Poli 5,5 - Da una palla persa sulla trequarti nasce la prima rete della Samp, poi si riscatta con un bel colpo di tacco sottomisura. Solita prova generosa e nulla più. (Dall'84' Nagy s.v.).

Pulgar 4,5 - La palla persa a pochi metri dall'area di rigore è l'emblema di una serata da dimenticare in fretta per il Bologna di Pippo Inzaghi. Il cileno non riesce a contenere Caprari e Ramirez, peggiore in campo.

Svanberg 5,5 - Bello il cross con cui permette a Poli di trovare il momentaneo ed illusorio pareggio. Per il resto si vede raramente.

Krejci 5 - Manca di personalità, sbaglia tanto e per due volte sono errori decisivi: prima si divora sul 3-1 il gol che può riaprire la partita, poi tiene in gioco Quagliarella, che lo anticipa e firma il 4-1 definitivo.

Santander 5,5 - Lotta come un leone, ma non è sufficiente a salvare il Bologna da un'autentica disfatta. Pochissime occasioni per colpire.

Falcinelli 5 - Della sua partita si ricordano solo un controllo sbagliato in area (poi sfruttato da Santander con una bella girata) e l'ammonizione di Tonelli procurata nella ripresa. (Dal 56' Palacio 5,5 - Il suo ingresso dà vivacità, ma è troppo solo e attacca spesso in modo confuso).