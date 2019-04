Le pagelle del Bologna - Si salva solo Orsolini. Krejci-Lyanco disastrosi

© foto di www.imagephotoagency.it

ATALANTA-BOLOGNA 4-1 - 4' e 6' Ilicic (A), 9' Hateboer (A), 15' Zapata (A), 54' Orsolini (B)

Skorupski 5.5 - Quattro reti sul groppone, fra capolavori avversari e qualche pecca. Quasi regala il quinto gol a De Roon addirittura da centrocampo e anche nella ripresa è troppo spericolato.

Calabresi 5 - Non spinge, viene infilato alla prima occasione.

Gonzalez 5 - Perde il duello con Zapata che vale lo 0-4, è in costante affanno. (dal 67' Paz 6 - Prende confidenza con il campo quando l'avversario è ormai sazio).

Lyanco 4 - Gli sfugge chiunque nei primi minuti e infatti l'Atalanta fa tre gol.

Krejci 4 - Disastroso. Ilicic fa quello che vuole. A dire il vero anche gli altri giocatori dell'Atalanta fanno festa dalle sue parti. È un esterno alto e ha dimostrato già di non essere in grado di dare copertura.

Donsah 5 - Titolare dopo un anno, contro l'Atalanta in trasferta e con condizioni meteo precarie non era il massimo.

Nagy 5 - A Bologna non è riuscito a imporsi. Perde tutto quello che c'è da perdere a centrocampo, il resto dopo lo 0-4 è garbage time.

Pulgar 5 - Naufraga prima di prendere le redini della barca. (Dall'82' Poli sv).

Orsolini 6.5 - È ammirevole l'impegno in una partita compromessa subito. Segna un gran gol su punizione e cerca sempre di dare fastidio alla retroguardia avversaria.

Falcinelli 5 - Orsolini gli crea spazi e occasioni, lui le spreca.

Sansone 5 - Fra i pochi confermati rispetto al Sassuolo. Spaesato, viene sostituito anche per essere preservato per la gara decisiva contro il Chievo. (Dal 64' Valencia 6 - Ha poco da perdere, ci mette l'impegno).