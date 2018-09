Le pagelle del Bologna - Skorupski il migliore. Danilo non dà sicurezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus-Bologna 2-0 (12’ Dybala, 16’ Matuidi)

Skorupski 6,5- La musica è chiara sin dai primi minuti. Sul primo gol della Juve, para il tiro di Matuidi e mette in chiaro l’intenzione di essere il migliore in campo del Bologna. Lo sarà: senza alcuni suoi interventi, il risultato avrebbe potuto essere molto più rotondo.

Calabresi 5 - Inizio da incubo, poi ha il merito di provare a riprendersi, almeno a livello psicologico. Ma la partita è già andata.

Danilo 4,5 - Guida il disastro difensivo del Bologna nel quarto d’ora che deciderà la gara. Con l’aggravante di esserne il giocatore di maggior esperienza: avrebbe dovuto comandare il reparto e non è riuscito nel compito.

Paz 5 - Esordio assoluto in rossoblù: non poteva esserci serata peggiore. Difende male sul gol di Dybala, soffre la verve dell’argentino e stanotte probabilmente sognerà Cristiano Ronaldo.

Mbaye 5,5 - Almeno ci prova. Non ci riesce, perché Cancelo lo domina in entrambe le fasi di gioco. Ma almeno ci prova.

Dzemaili 5 - Sulla carta, il centrocampista più completo dei suoi. In pratica, annullato dalla più muscolosa e tecnica mediana avversaria.

Nagy 5,5 - Ha qualità, ma deve crescere e affinarle. Quanto il Bologna potrà aspettarlo, non è semplice da immaginare. Oggi non era certo la serata più facile in cui brillare.

Krejci 5,5 - Provato nel ruolo di interno sinistro, può essere un valore aggiunto per una squadra che ha pochissima qualità in mezzo al campo. Da rivedere contro avversari più alla portata.

Dijks 5 - Cuadrado fa cose buone, non eccezionali. Lui soffre comunque. (Dall’86’ Orsolini s.v.).

Destro 5 - Il primo squillo è una rovesciata solo abbozzata al 52’. Esce dopo un altro quarto d’ora senza aver dato altri segnali della sua presenza in campo. (Dal 68’ Santander 6 - Sarebbe da senza voto, ma gioca quasi mezz’ora. A partita ormai finita da un pezzo).

Falcinelli 5,5 - Suo il primo tiro in porta del Bologna. Suo il secondo tiro verso la porta del Bologna. Poi Inzaghi lo toglie e il Bologna non tira più. (Dal 68’ Okwonkwo 6 - A differenza del Roberto, la sua sufficienza è meritata per la voglia messa in campo. Non basta, ma è comunque un tratto distintivo rispetto agli altri dieci rossoblù in campo).