Le pagelle del Bologna - Solo Orsolini ruba la scena al Ropero Santander

Bologna-Udinese 2-1 (42' Santander, 82' Orsolini; 32' Pussetto)

Skorupski 6 - Attento quando serve, ma la mira degli attaccanti dell'Udinese è spesso imprecisa.

De Maio 5,5 - Perde un paio di palloni molto rischiosi a inizio gara, poi soffre poco come tutta la difesa.

Danilo 6,5 - Come quando si rivede la propria ex: fa sfoggio del miglior repertorio e pare tornato quello degli anni migliori di Udine.

Calabresi 6 - Qualche imprecisione di troppo, ma è in netta crescita rispetto alle prime uscite.

Mattiello 7 - A destra sfonda spesso e volentieri, complice una prestazione non indimenticabile di Samir. Quando c'è qualcuno a raccogliere i suoi cross (leggi Orsolini) i frutti si vedono.

Svanberg 6,5 - Pare lo Dzemaili dei tempi belli. Interdizione e incursioni, partecipa anche al gol di Santander. Manganiello gli nega un rigore. (Dal 79' Orsolini 7,5 - Entra e cambia la partita. Gli servono meno di quattro minuti per trovare la rete che vale il definitivo 2-1. Poi colpisce anche il palo. Perché non farlo entrare prima?).

Nagy 5,5 - L'incertezza resta. Si vede qualche sprazzo di qualità, ma non regge il confronto.

Dzemaili 6 - In crescita come tutta la squadra, e del resto il bianconero dell'Udinese fa meno paura di quello della Juventus. Lontano dal rendimento di qualche tempo fa, ma si avvicina.

Krejci 5 - Rivedibile in occasione del vantaggio friulano: mette in mostra tutti i suoi limiti in fase di non possesso. E in attacco non fa abbastanza per compensare. (Dal 62' Dijks 6 - Dovrebbe garantire più affidabilità in fase difensiva. La missione gli riesce, e anche in attacco fa qualcosa in più).

Falcinelli 5,5 - Carbura molto lentamente, come un diesel. Evanescente per un'ora di gioco, Inzaghi lo toglie dal campo quando inizia a farsi notare. A conti fatti, fa comunque bene. (Dal 75' Okwonkwo 6 - Tanto movimento e tanto fisico per mettere in difficoltà gli avversari).

Santander 7 - Orsolini gli toglie la copertina. Ma il Bologna è tutto nel Ropero: i suoi movimenti, le sue sponde, il suo gol. Per più di un'ora di gioco i rossoblù si aggrappano esclusivamente al paraguaiano, che infatti chiude stremato.