Le pagelle del Bologna - Soriano dà speranza. Poli l'ultimo a mollare

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale Roma-Bologna 2-1 (55' Kolarov, 73' Fazio, 85'Sansone)

Skorupski 6 - Arriva dove può. Nel primo tempo la Roma non crea occasioni particolarmente pericolose, ma lui si dimostra sempre attento. Nella ripresa non ha colpe sulle due reti giallorosse.

Mbaye 5,5 - Ci mette grinta e impegno e nel primo tempo la Roma non gli crea particolari problemi. Va peggio nella ripresa, con l'ingresso di El Shaarawy.

Danilo 5,5 - Serata difficile contro la fisicità di Dzeko e la velocità di El Shaarawy e Kluivert. Si prende una parte di colpe in occasione del rigore concesso alla Roma

Helander 5,5 - Segue Zaniolo quasi a uomo e ingaggia continui duelli fisici con Dzeko. La sua prova non sarebbe negativa, ma ha sulle spalle il peso del fallo da rigore sul Faraone che sblocca la gara.

Dijks 6 - Spinge tanto sulla sinistra, specialmente nel primo tempo quando ingaggia un bel duello con Florenzi. Cala un po' nella ripresa ma è l'ultimo a mollare.

Poli 6,5 - Il migliore dei suoi. Corre a tutto campo ed è sempre a disposizione per aiutare i compagni. Si vede al tiro, un secondo dopo è già dall'altra parte a coprire sugli assalti giallorossi. (Dal 72esimo Dzemaili 5,5 - Entra per regalare opzioni in più alla squadra di Mihajlovic. Ci riesce solo in parte).

Pulgar 5,5 - Nel centrocampo a tre ideato da Mihajlovic ha compiti di copertura e di impostazione. Esegue meglio la parte difensiva, in fase di appoggio sbaglia spesso. (Dal 75esimo Falcinelli 6 - Entra con voglia e caparbietà. Pericoloso in un'occasione pochi secondi dopo l'ingresso in campo ma Olsen gli dice di no).

Soriano 6 - Nel primo tempo ha almeno 3 nitide palle gol. Ma prima Olsen e poi la traversa gli dicono di no. Nella ripresa praticamente sparisce dal campo.

Sansone 6,5 - Nel primo tempo si vede troppo poco. Ma nella ripresa cresce di condizione e riapre la gara con un gol bello ma inutile alla fine dei 90 minuti.

Santander 5,5 - Nell'arco di tutta la partita ha una sola occasione, ovvero quando Pellegrini gli rinvia in faccia un pallone che rischia di beffare Olsen. Tanto lavoro oscuro utile alla squadra, ma si fa sovrastare da De Rossi in occasione del raddoppio giallorosso.

Edera 5,5 - I suoi strappi mettono in grande difficoltà la Roma nel primo tempo. Avrebbe due buone occasioni che non sfrutta al meglio per poca precisione e scarsa forza nel tiro. (Dal 66esimo Svanberg 6 - Entra per fare l'esterno alto, non propriamente il suo ruolo. Riesce a proporsi positivamente entrando spesso nelle azioni rossoblù).