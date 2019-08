Le pagelle del Bologna - Soriano si salva col gol. Tomiyasu convince

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Skorupski 6,5 - Non corre molti rischi, ma si fa trovare pronto nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. Strepitoso su Floccari nel finale.

Tomiyasu 6,5 - Se la prima prestazione era stata positiva, la seconda è una conferma. Il terzino giapponese gioca con personalità e mette in difficoltà gli avversari, sfiorando il gol nel primo tempo.

Danilo 6 - Controlla bene gli attaccanti avversari, che creano pochissimi pericoli dalle parti di Skorupski.

Denswil 6 - Pochissime sbavature nella prestazione dell'olandese, sempre attento e concentrato quando la SPAL prova a pungere.

Dijks 6 - Si vede poco in fase offensiva, ma tiene a bada D'Alessandro senza correre particolari rischi.

Poli 6,5 - Generoso, presente in entrambe le fasi. Ci prova un paio di volte dal limite dell'area, Berisha è sempre attento. (Dal 71' Dzemaili 6 - Si rende utile nel finale, quando la squadra felsinea attacca a testa bassa alla ricerca del gol).

Medel 6 - Non ha bisogno di entrare in forma, né di tempo per integrarsi con i nuovi compagni. Il mediano cileno è già pronto e gioca con la solita grande grinta. Bentornato in Italia. (Dall'81' Palacio 6 - Trascina la squadra nel finale, una guida indispensabile).

Soriano 6,5 - I tanti errori sotto porta (clamorosa la traversa colpita a porta spalancata e da pochi metri) potevano costargli un'insufficienza. Per sua fortuna, nel finale trova le forze per svettare su Cionek e regalare la prima vittoria stagionale al Bologna e a Mihajlovic.

Orsolini 7 - Il migliore in campo. È imprendibile per Igor e Felipe, impegna più volte Berisha e serve l'assist vincente a Soriano.

Destro 6 - Lotta e si batte contro tutta la difesa avversaria. Sfiora la rete in due occasioni: prima Berisha, poi Vicari sulla linea gli negano la gioia del gol. (Dal 63' Santander 6 - Trova il gol vincente, ma gli viene annullato per fuorigioco. La sua presenza in area crea problemi alla difesa ospite).

Sansone 6,5 - Molto mobile, svaria molto lungo la trequarti ed è pericoloso in un paio di circostanze. Mette la sua qualità al servizio dei compagni di reparto.