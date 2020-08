Le pagelle del Bologna - Svanberg in grande spolvero, buono l'esordio dal 1' per Juwara

Risultato finale: Bologna-Torino 1-1

Skorupski 6: Primo mezz’ora del tempo da spettatore, poi viene chiamato in causa in paio di occasioni da Verdi e risponde sempre presente. Non ha colpe sul gol di Zaza.

Mbaye 6: Si va vedere poco in proiezione offensiva, ma soffre anche poco in difesa. Alla fine porta a casa una prestazione sufficiente seppur senza grossi acuti.

Danilo 6: In coppia con Medel forma una coppia difensiva solida e rocciosa. Pochissimo lo spazio lasciato a Belotti e compagni. Qualche affanno in più nella ripresa con il ritorno del Torin.ìo.

Medel 6,5: Viene schierato da difensore centrale, ruolo non suo ma comunque già ricoperto in passato. e non sembra soffrire eccessivamente il duello con le punte avversarie.

Denswil 5,5: Poco propositivo in attacco, non riesce nella chiusura su Zaza in occasione dell’1-1 del Bologna. Si riscatta con qualche buona chiusura.

Svanberg 7: Sin dalle prime battute dimostra di avere il piede caldo, come confermano le tante conclusioni in porta. Suo il gol che al 18’ sblocca il match. Cala alla distanza e viene sostituito. Dal 71’ Baldursson 6: Tiene palla bene in un momento di pressione avversaria.

Schouten 6,5: Prestazione di grande distanza per il 23enne olandese, che conferma di essere pronto per giocare da titolare nella prossima stagione. Dal 71’ Dominguez 6: Entra il campo e fa il suo senza grossi squilli.

Juwara 6.5: Alla prima da titolare dopo il gol segnato contro l’Inter, Juwara è attivo fin dalle prime battute. È lui ad avviare l’azione che porta all’1-0 felsineo. Con la sua velocità mette sempre in grande difficoltà la retroguardia avversaria. Dal 76’ Skov Olsen s.v.

Soriano 6,5: Buona visione di gioco sin dalle prime battute, è suo l’assist per l’1-0 di Svanberg. Nella ripresa accusa un po’ di stanchezza e commette qualche fallo evitabile, come quello che gli costa il giallo all’80’.

Barrow 6: Dopo un quarto d’ora sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. Si trova abbastanza bene con i compagni di reparto nei 45’ in cui resta in campo. Esce all’intervallo. Dal 46’ Sansone 6.5: Gioca un secondo tempo di grande sostanza, offrendo anche qualche spunto interessante.

Palacio 5,5: Accusa forse il grande caldo o il peso di una stagione lunghissima, fatto sta che non riesce mai davvero a incidere sul match. L’impegno, comunque, non manca mai. Dal 46’ Santander 6: Si fa vedere in un paio di occasioni, anche se poco servito dagli avversari.