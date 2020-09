Le pagelle del Bologna - Tomiyasu blinda la difesa, Soriano si carica la squadra sulle spalle

Risultato finale: Bologna 4, Parma 1.

Skorupski 5,5 - Macchia una prova di tutto riposo con il rilancio errato che porta al gol di Hernani. Un errore sicuramente evitabile.

De Silvestri 6 - Gervinho non gli fa vivere una serata tranquilla, ma dopo un paio di brividi prende le misure all'avversario.

Danilo 6,5 - Oltre ad un attenta guardia sul "finto nove" Dezi, si fregia anche dell'assist per il gol rompighiaccio di Soriano.

Tomiyasu 7 - Da centrale ha dato una marcia in più alla difesa: come reattività e capacità difensive è un giocatore unico nella rosa di Mihajlovic.

Hickey 6,5 - Meglio in appoggio che in chiusura: mette in mezzo un paio di palloni molto interessanti ma in fase di difesa Karamoh gli sfugge in almeno un paio di occasioni. Dall'80' Denswil sv.

Schouten 6 - Mai eclatante ma sepre prezioso: il belga si mette a fare lo schermo davanti alla difesa e tante chiusure preziose portano la sua firma.

Poli 6,5 - Se Schouten porta equilibrio, l'ex Sampdoria fa il "guastatore" correndo in verticale tra le due aree: bene sia in fase di inserimento che in quella di pressione sul portatore di palla avversario. Dal 63' Medel 6,5 - Ottimo il suo ingresso, si fregia anche dell'assist per Palacio, non una cosa usuale per lui.

Skov Olsen 6,5 - Risponde presente alla chiamata di Mihajlovic, non tanto per le sfuriate offensive che tutti i tifosi felsinei si aspettano da lui, quanto per una prova di grande sostanza che corona col gol del tris.

Soriano 8 - Si carica la squadra sulle spalle, specie a livello tecnico: il Parma lascia delle voragini al centro e l'italotedesco ci si tuffa con straordinaria continuità. Se il gol del vantaggio può sembrare casuale, bis e assist per Skov Olsen dimostrato la sua abilità nel farsi trovare esattamente nella posizione giusta per fare male.

Barrow 6,5 - Si fa vedere in un paio di ripartenze veloci che il Bologna non gestisce comunque alla perfezione. Bene in fase di ripiegamento, dove la sua velocità fa molto comodo. Dall'80' Sansone sv.

Palacio 7 - Non tira mai in porta ma fa tutto il resto: svaria sul fronte d'attacco senza risparmiarsi, apre gli spazi per i compagni e causa il rosso a Iacoponi. Dal 93' Santander sv.

Mihajlovic 7 - Ritrova il Bologna cattivo e deciso che gli ha fatto guadagnare non solo la conferma ma anche il rinnovo. Peccato solo per il gol subìto, che allunga la serie negativa di Skorupski. Davanti senza Palacio ci sono più che altro incognite, urge trovare un'alternativa di personalità con qualche anno in meno.