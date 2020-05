Le pagelle del Borussia Dortmund - Haaland pericolo pubblico, Brandt è un fantasma

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-1

Burki 6 - Il peccato originale è quello di farsi trovare leggermente fuori dalla conclusione di Kimmich. Per il resto mette i guantoni quando deve, in un paio di situazioni è decisivo.

Piszczek 6 - Si trova Gnabry come avversario, non è semplice da rintuzzare ma mette una pezza, spesso, anche contro l'intraprendenza di Alphonso Davies (dall'80' Gotze s.v.).

Hummels 6 - Prende un cartellino praticamente subito, quando Coman lo dribbla sui 50 metri. Quando deve chiudere non ha problemi, Lewandowski ha poco spazio.

Akanji 6 - Dei tre è quello meno sollecitato.

Hakimi 5,5 - Corre come un treno sulla propria fascia, però perde la precisione quando si avvicina alla porta avversaria.

Delaney 6 - Non gioca un brutto primo tempo, ma è chiaro che sia il primo sostituibile quando in panchina hai Emre Can. E così è, pur non sfigurando del tutto (dal 46' Can 5,5 - Non è brillante come ci si aspetterebbe, non si fa vedere granché).

Dahoud 6 - Direttore d'orchestra in mezzo al campo, calamita i palloni ma non riesce a verticalizzare l'azione (dall'85' Witsel s.v.).

Guerreiro 6 - Dalla sua parte non affonda più di tanto, preferendo gestire. Diligente, non sbaglia quasi mai.

Hazard 5 - Sembra più un equilibratore di gioco che un trequartista, lasciando spesso a Hakimi lo spazio per affondare.

Haaland 6 - Sorvegliato speciale, quando tocca il pallone è allarme rosso. Non fa chissà cosa nel primo tempo, ma dpo 35 secondi Boateng salva sulla riga. Il difensore centrale è chiamato agli straordinari nella seconda frazione, quando devia il tiro del norvegese (dal 72' Reyna s.v.).

Brandt 4,5 - Si vede davvero poco, preferendo nascondersi nella difesa bavarese (dal 46' Sancho 5,5 - Qualche tocco vellutato, come fosse un fantasista, ma incide poco nell'economia totale della gara).