Le pagelle del Borussia Dortmund - Haaland segna ancora, Reus fantasma

Lazio-Borussia Dortmund 3-1

Hitz 5.5 - Nulla può sulla prima rete di Immobile e sul tris di Akpa Akpro, sfortunato nella seconda quando il pallone tocca la sua testa prima di entrare in porta. Nel mezzo una buona parata su Immobile e un'altra su Correa, ma non dà mai la sensazione di essere a proprio agio.

Piszczek 5.5 - Dalla sua parte, soprattutto nel primo tempo, nascono le occasioni migliori per la Lazio: Fares è un cliente scomodo che lo mette spesso in difficoltà con la sua corsa. Non è al meglio e si vede. (Dal 65' Brandt 5.5 - entra in campo per dare vivacità al reparto offensivo, ma finisce per sbattere contro il muro biancoceleste non trovando mai la giocata risolutiva)

Hummels 5 - Immobile lo mette in crisi, l'attaccante napoletano è un vero e proprio incubo per lui. Lento e macchinoso, non riesce a sopperire con il mestiere alle carenze tecniche.

Delaney 5.5 - Gli attacchi della Lazio lo mettono in crisi, lui cerca di difendersi come può ma finisce per naufragare così come i compagni di reparto

Meunier 5 - Da un suo errore nasce il vantaggio biancoceleste, troppo molle il passaggio sul quale si avventa Leiva per dare il là all'1-0 firmato Immobile. Avrebbe anche l'occasione di riscattarsi nell'area avversaria, ma sbagli allargando troppo il piattone destro.

Bellingham 5 - L'esordio in Champions non è di quelli da ricordare: si fa anticipare da Leiva in occasione del gol, poi non riesce a scrollarsi di dosso l'errore giocando il resto del match condizionato tanto che Favre lo toglie dalla contesa all'intervallo. (Dal 46' Reyna 6 - entra in campo nella ripresa e cambia la manovra offensiva dei suoi. Ha il grande merito di fornire l'assist per Haaland che ridà speranza, seppur per poco, alla squadra tedesca)

Witsel 5.5 - Troppo lento e compassato, non riesce mai a dare il cambio di ritmo alla manovra della propria squadra. Si limita a svolgere il compitino, troppo poco per un giocatore chiamato a fare la differenza

Guerreiro 6 - Uno dei pochi a salvarsi in una serata decisamente storta per i tedeschi: ci prova in due occasioni, in entrambe è Strakosha a dirgli di no ma ha il grande merito di essere una spina costante per la difesa laziale.

Reus 5- Non si vede praticamente mai con le poche giocate tentate da dimenticare. Un fantasma il trequartista tedesco che fornisce una prova decisamente incolore difficile da spiegare (Dal 78' Reiner s.v.)

Sancho 5.5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, ma non trova mai la giocata illuminante: da un giocatore con il suo talento ci si aspetta sempre qualcosa in più, ma quella dell'Olimpico non è decisamente la sua serata

Haaland 6 - Basta la sua presenza a tenere in apprensione la retroguardia laziale: nel primo tempo sono pochissimi i palloni giocabili che gli arrivano, nella ripresa gliene basta uno per dare una flebile speranza ai suoi insaccando con il sinistro l'assist di Reyna