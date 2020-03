Le pagelle del Borussia Dortmund - Haaland sembra il parente lontano, in due sopra il 6

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0

Burki 7 - Se il Borussia non esce dal campo con una goleada, è anche grazie a lui, che chiude in due occasioni la porta. in particolare la prima su Cavani, rimandando l'1-0 a poco dopo. Incolpevole sui gol.

Piszczek 5 - Da quella parte Neymar fa un po' quel che vuole, non gioca la sua miglior partita europea.

Hummels 5,5 - Cerca di metterci il mestiere, rimedia un giallo per avere fermato con le maniere dure Cavani.

Zagadou 5,5 - Forse è ancora acerbo per questi livelli, perché fisicamente è imponente, ma appena va sotto pressione rischia di combinare la frittata anche se è in vantaggio.

Guerreiro 5,5 - Si vede poco sulla sua fascia, preoccupato anche dalla sfida con Di Maria.

Can 5,5 - Il migliore nelle due fasi, tenta di coprire la retroguardia per poi rilanciare. È comunque già il faro del BVB. Poi però si fa espellere in maniera sconsiderata, un voto in meno.

Witsel 5 - Meno brillante rispetto al compagno, è comunque preso in mezzo e non ha l'occasione per lanciarsi in avanti (dal 71' Reyna s.v.).

Hakimi 5 - Parte molto - troppo? - timido e migliora alla distanza, soprattutto con un diagonale largo ma che non avrebbe dato problemi a Keylor Navas. Non si vede in fase difensiva (dall'87' Gotze s.v.).

Hazard 5 - Non si vede praticamente mai (dal 68 Brandt s.v.).

Sancho 6 - Folleggia nel primo tempo, dando il mal di testa a Kehrer che piano piano gli prende le misure. Ci prova per due volte, ma le sue conclusioni non danno fastidio al portiere avversario.

Haaland 4,5 - Per una volta non è il migliore in campo. La novità è che non timbra il cartellino in Champions League, cosa rara. In più due sbracciate che gli fanno rischiare l'espulsione.

Favre 5 - La squadra non riesce quasi mai a impensierire Keylor Navas, a parte due azioni di Jadon Sancho. In quaranta minuti un solo tiro di Brandt, dalla distanza, quando già sotto di due gol. Maluccio.