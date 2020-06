Le pagelle del Brescia - Che personalità il baby Papetti. Tonali predica nel deserto

Fiorentina-Brescia 1-1 al 90'

Joronen 6 Di gol, alla fine, ne prenderà solo uno perché l'ottima terna arbitrale ne cancella tre alla Fiorentina. Guantoni sempre presenti sulle conclusioni senza la bandierina alzata.

Sabelli 6 Il semprepresente della Serie A, lui con Romagnoli tra i giocatori di movimento, parte tenendo bene Ribery ma finisce poi spesso ubriacato quando il francese decide di accendere l'interruttore all'improvviso.

Papetti 6.5 Minorenne ma senza paura. L'esame di maturità in viola è superato: quando non riesce a uscire a schiena dritta, spazza a testa bassa. Il salvataggio al 60' è di quelli che ti ricordi.

Mateju 6 Vlahovic ha il fisico del marcantonio, pur con le difficoltà del caso il ceco è buon argine. Nella ripresa cala, il serbo allarga le ali e lui va in difficoltà ma il salvataggio nel finale è di quelli da applausi.

Semprini 6 Tiene bene Chiesa e visti titoli e prime pagine, è qualcosa che merita più di una menzione. In fase offensiva non si fa sentire ma Lopez gli ha cucito un abito prettamente difensivo. (dall'84' Martella sv)

Bjarnason 5.5 Incudine e martello, apre il gas a briglia e capelli sciolti quando la gara apre, cala col passare dei minuti. Non convince neppure Lopez, sostituito. (dal 54' Romulo 5.5 Entra ma non spinge e in fase di contenimento è leggero sui centrocampisti della Fiorentina. Anche coi viola in diecio non riesce a incidere come vorrebbe)

Tonali 6 Ha dei tocchi che sono un faro nella notte del Brescia, la verità è che spesso predica nel deserto. Intorno all'oasi delle sue giocate, le Rondinelle non costruiscono nulla. Il salto è necessario, anche per la sua carriera.

Dessena 5.5 Conquista il rigore ma per il resto non riesce a trascinare il Brescia come dovrebbe e vorrebbe. Le Rondinelle vivono una gara in difficoltà, anche quando in dieci.

Zmrhal 5 Impalpabile, l'ennesima prestazione senza lode per il trequartista del Brescia. Quello del diez è stato uno dei talloni d'Achille della stagione del club di Cellino. (dal 66' Spalek 5 Al posto di Zmrhal ma di fatto cambiare gli addendi stavolta non garantisce alcun risultato positivo)

Skrabb 5 Scelto per la prima volta da titolare, si fa notare solo per una conclusione di violenza nella ripresa. Per il resto dei suoi minuti recita con onestà il ruolo della comparsa non pagante. (dal 54' Torregrossa 5 Dal momento del suo ingresso in campo non riesce mai a essere incisivo. La Fiorentina è in dieci? A giudicar dalle sortite d'attacco, non pare).

Donnarumma 6 L'unico del pacchetto avanzato a squillare la tromba. Ok il rigore ma in generale prova a raccogliere il boccino e a trasformare il Brescia in qualcosa di più che in una squadra chiusa e di ripartenza.

Lopez 4.5 Il Brescia non ha un costrutto tattico. Cerca qualche sortita affidandosi al genio di Tonali o alle ripartenze di Donnarumma. In apertura i suoi provano a sembrare un'orchestra ma si scorda presto e non ritrova la quadra neppure in superiorità numerica.