Le pagelle del Brescia - Follia Dessena, Donnarumma non basta

Brescia-Bologna 3-4

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joronen 5 - Esce a vuoto in occasione del colpo di testa di Bani: lascia la porta sguarnita, ne approfitta il difensore del Bologna. Non può fare molto sulle altre due reti del Bologna.

Sabelli 5 - Dalla sua parte attaccano Sansone e Soriano e spesso va in difficoltà nello stretto.

Cistana 6 - Inserimento perfetto sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Tonali. Una soluzione provata in allenamento che ha portato i suoi frutti in partita.

Chancellor 5 - Si fa superare troppo facilmente da Bani in occasione del gol del Bologna, in ritardo per due volte su Palacio. Gara da dimenticare.

Mateju 6 - Assist illuminante per Donnarumma in occasione del secondo gol del Brescia. Nel finale di gara però perde Orsolini in occasione del gol del vantaggio del Bologna

Bisoli 6 - Un furetto nel primo tempo, arriva anche alla conclusione. Nella ripresa, con la squadra in inferiorità numerica, è costretto ad aiutare la squadra in fase di contenimento.

Tonali 6,5 - Luce e guida in mezzo al campo. Sembra un veterano nonostante la giovanissima età. Non solo, letale anche con i suo cross su palla inattiva. (Dal 79' Spalek S.V)

Dessena 4 - Rovina la partita del Brescia. Già ammonito, ad inizio ripresa prende il secondo giallo per simulazione e lascia i suoi in 10 per un tempo intero. Un tuffo folle ai tempi del VAR (ben visibile anche senza tecnologia): con la superiorità numerica il Bologna prende campo riesce a vincere la sfida.

Romulo 6,5 - Scatenato ad inizio gara. Prima un palo (anche se a gioco fermo), poi l'assist vincente per Donnarumma dopo una serpentina in area di rigore. (Dall'84' Matri S.V)

Ayé 6 - Nella ripresa è il giocatore più vivo del Brescia, prova a fare male alla retroguardia del Bologna con la sua velocità

Donnarumma 7,5 - Segna sempre lui. Colpo di testa imperioso dopo una manciata di minuti, a nulla serve l'intervento di Skorupski. Si ripete dopo una decina di minuti con un destro a giro di rara bellezza. (Dal 63' Zmrhal 6 - Entra e prova ad aiutare la squadra nel momento di maggior difficoltà, ma purtroppo per il Brescia non basta.)