Le pagelle del Brescia - Si rivede Tonali, Torregrossa sbaglia troppo

Brescia - Parma 1-2 (59' Darmian, 62' Dessena, 81' Kulusevski)

Andrenacci 6.5 - Nella prima frazione non viene sollecitato molto, nella ripresa ci mette spesso le mani, salvando il risultato. La sconfitta con un solo gol di scarto è soltanto merito suo.

Semprini 5.5 - Gestisce un cliente scomodo come Gervinho, non lo lascia partire quasi mai. A volte fa fatica, come in occasione del gol di Darmian, deve perde la marcatura sul numero 36. (Dall’88’ Ghezzi s.v.)

Gastaldello 6 - Non ha giocato moltissimo in questa stagione, ma nonostante tutto è riuscito a tenere gli attaccanti del Parma senza soffrire troppo. (Dal 66’ Papetti 6 - Qualche sbavatura soprattutto sulle verticalizzazioni improvvise, ma nulla di particolarmente grave nel computo totale).

Mateju 6.5 - Uno dei migliori della linea difensiva, compie un paio di interventi da ultimo uomo decisivi. Sempre attento alle verticalizzazioni dei ducali, concede pochissimo.

Mangraviti 5.5 - Gioca in un ruolo non suo, nonostante le alternative presenti. Kulusevski lo metto in difficoltà, lui ci prova fino alla fine.

Zmrhal 5 - Non si vede praticamente mai. Si allarga spesso per cercare varchi, probabilmente su indicazione di Lopez, ma i compagni non lo cercano. E lui rimane praticamente fuori dal campo.

Tonali 6 - Qualcosa in più si è visto. Il gioiello delle Rondinelle prova ad alzare i ritmi e a gestire le giocate: quando alza l’asticella la differenza si vede.

Dessena 6.5 - Si sbatte sin dai primi minuti, a livello di grinta non ha nulla da invidiare a nessuno dei suoi colleghi. Trova anche il gol, meritato vista la prestazione.

Spalek 5.5 - Si muove tra le linee e l’impegno non manca, ma in diverse occasioni sbaglia l’ultima scelta. (Dal 79’ Martella s.v.).

Torregrossa 5.5 - Non è la sua giornata e si vede già dalle prime battute, quando fa fatica anche a trattenere i palloni più semplici. Qualche buona giocata, ma niente di particolarmente entusiasmante.

Ayè 5 - L’impegno non manca, ma sbaglia troppe occasioni da gol. Da solo davanti a Sepe si divora praticamente l'impossibile.

Diego Lopez 5.5 - Dieci indisponibili, pochi cambi a disposizione. Solito 4-4-2 con poche varianti, ma la classifica e la retrocessione aritmetica pesano anche nelle scelte.