Le pagelle del Brescia - Sorpresa Andrenacci. Disastro Ayé, Balotelli non pervenuto

Juventus-Brescia 2-0 (39’ Dybala, 75’ Cuadrado)

Alfonso s.v. - Costretto a uscire dopo appena nove minuti a causa di un colpo alla testa: in assenza di Joronen sognava sicuramente una domenica migliore (Dal 9’ Andrenacci 6,5 - Inaspettato esordio in Serie A per il portiere classe '95. Si fa beffare sul suo palo dalla punizione di Dybala, poi però si riscatta con almeno tre grandi interventi, su tutti quello su Rugani a fine primo tempo).

Sabelli 6,5 - Contro Alex Sandro-Dybala su quella fascia ha vita difficile, ma l'ex Bari tiene botta con più di una diagonale fatta bene e un salvataggio provvidenziale su Higuain a inizio ripresa.

Mateju 5,5 - Riadattato al centro della difesa, risponde colpo su colpo fino al 2-0 di Cuadrado. In quell'occasione, avrebbe infatti potuto fare qualcosa in più in fase di marcatura.

Chancellor 6 - Ci mette tutto il suo fisico possente per andare oltre la tecnica e provare a fermare i vari Higuain, Dybala e Cuadrado. E spesso ci riesce pure.

Martella 6 - Un paio di cross interessanti dalla sinistra e una buona copertura su Danilo in fase di non possesso. Tra gli ultimi a mollare.

Bisoli 5,5 - Tanto movimento in mezzo al campo, ma il Brescia a centrocampo finisce per non trovare mai il bandolo della matassa.

Dessena 5,5 - Sfrutta tutta la sua esperienza davanti alla difesa, ma le Rondinelle non girano e le loro rare occasioni arrivano solamente grazie a spunti individuali.

Bjarnason 6 - Più propositivo e spigliato rispetto alle ultime uscite, salva il Brescia dal definitivo tracollo con una parata di petto su una conclusione a botta sicura di Dybala (Dall’80’ Ndoj s.v.).

Zmrhal 5,5 - Il primo tiro in porta della partita parte proprio dai suoi piedi: palla di poco a lato. Poi si sparisce fino alla sostituzione (Dall’89’ Skrabb s.v.).

Balotelli 5 - Un tentativo alto su punizione nel primo tempo e niente più. La prima volta di Mario all'Allianz Stadium contro la Juve ha avuto davvero poco di 'Super'.

Ayé 4,5 - La sua partita dura fino al 37', quando l’attaccante francese rimedia la sua seconda ammonizione e lascia i suoi in dieci, oltre a regalare a Dybala la punizione dal limite che vale l’1-0. In poche parole, un disastro.

Diego Lopez 6 - Dilaniato dalle assenze e dagli infortuni, riesce comunque a mettere in campo la formazione migliore. Il suo coriaceo Brescia, d'altronde, resiste agli assalti della più quotata avversaria per quasi un tempo, anche se poi ci pensa Ayé a rendere impossibile un'impresa già di per sé molto complicata. Oggi, in ogni caso, non gli si poteva certo chiedere di più.