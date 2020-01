Le pagelle del Brescia - Tonali di altra categoria, Torregrossa generoso

© foto di www.imagephotoagency.it

BRESCIA-MILAN 0-1 - 71' Rebic

Joronen 6 - Recupera all'ultimo momento, è incolpevole sul gol di Rebic. Non è particolarmente impegnato ma si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

Sabelli 6 - Sfonda spesso sulla destra, suggerendo per Torregrossa e trovando terreno fertile soprattutto nel primo tempo. Cala d'intensità nel finale cedendo il fianco ai rossoneri.

Chancellor 5.5 - Rovina una buona prestazione pasticciando in occasione del gol di Rebic. Cerca di spazzare via da terra, ma alla fine serve l'assist al croato.

Cistana 6 - Gestisce Ibrahimovic limitandone i danni.

Mateju 6 - Il Castillejo visto ultimamente è fra gli esterni più pericolosi. Riesce a limitarlo per buona parte dell'incontro.

Dessena 6 - Grande dispendio di energie, fra palloni recuperati e avanzate nell'area avversaria, conquistando falli e costringendo Bennacer al cartellino giallo. (Dal 70' Ndoj 5.5 - Ha sulla coscienza una buona palla gol sprecata).

Tonali 7 - Giocatore di livello superiore. Vede prima degli altri l'azione, giostra la manovra con personalità da trentenne e quando può prova anche a far da solo.

Bisoli 6 - Partita generosa, con la macchia di un'occasione da gol sprecata che avrebbe potuto cambiare la storia. (Dall'88' Skrabb sv).

Romulo 6 - Ha l'attenuante di giocare in un ruolo non suo e di metterci come sempre impegno.

Ayé 6 - Impegna Donnarumma con un preciso colpo di testa e gioca una partita generosa, dando una mano in fase difensiva. (Dal 78' Donnarumma sv).

Torregrossa 6.5 - È l'uomo ovunque dell'attacco delle rondinelle. Pericolo costante, meriterebbe il gol ma Donnarumma in più di un'occasione e il fuorigioco gli dicono di no.