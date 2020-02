Le pagelle del Brescia - Torregrossa il migliore. Difesa da registrare

© foto di www.imagephotoagency.it

Joronen 6,5 - Bravissimo in uscita su Palacio al 29', col portiere che toglie il pallone dai piedi sul più bello. Un po' pigro invece sul tiro di Orsolini che porta all'1-1. Nella ripresa dice no a Barrow dopo pochi minuti e dà comunque sicurezza al reparto.

Sabelli 5,5 - Meglio in fase di spinta che in quella difensiva. Disattento quando deve ripiegare, in un pomeriggio nel quale è andato più in difficoltà del solito.

Cistana 5,5 - Limita al massimo Palacio e quando gli lascia spazio è l'attaccante a sprecare. Nell'azione che porta al gol della vittoria di Bani liscia la palla in area di rigore, spianando la strada a Bani.

Chancellor 5 - Sorpreso da Orsolini nell'azione che porta al pareggio del Bologna nel primo tempo. Prova a farsi vedere in attacco ma non riesce a trovare il gol.

Matheju 5,5 - Partita tutto sommato attenta, almeno fino all'89' quando lascia tutto solo Bani sul secondo palo e il difensore del Bologna trova il gol che alla fine regala il successo ai suoi.

Bisoli 6 - Tanta sostanza, meno qualità. Si batte e prova a metterci del suo sia in costruzione che in interdizione. Prova sufficiente per il mediano di Corini.

Tonali 5,5 - Non brillante come al solito. Fa fatica a trovare le geometrie che Corini gli chiede e il Brescia non gira come dovrebbe. Pomeriggio opaco per il classe 2000.

Dessena 6 - Non si risparmia mai e mette in campo tutto se stesso fino a quando il tecnico lo richiama in panchina. (Dal 60' Martella 5,5 - Non si vede molto e non riesce a dare quel guizzo che Corini si aspettava).

Romulo 6 - Cambia tre ruoli in una sola partita: parte trequartista, si sposta poi sulla corsia di destra e chiude da mezzala. Difficile chiedergli di più. (Dal 71' Ndoj 6 - Entra mentre il Bologna sta preparando l'assedio finale e non riesce a incidere).

Torregrossa 7 - Freddissimo dal dischetto per il vantaggio del Brescia. È senza dubbio il giocatore più pericoloso delle rondinelle. Peccato per il cartellino giallo che gli impedirà di essere in campo contro l'Udinese.

Aye 5 - Non si vede praticamente mai per tutto il tempo in cui rimane in campo. Prova a lottare in mezzo al campo ma il suo apporto in fase offensiva è davvero inesistente. (Dal 77' Donnarumma sv).