Le pagelle del Cagliari: Barella da nazionale. Bene Srna

“Non sono d’accordo con la Serie B a diciannove squadre, è giusto giocare a ventidue e dare spazio alle società che meritano di occupare i posti vacanti. Le cose fatte così, tipo colpo di stato, non le condivido. Non mi sorprenderei se ci fossero degli stravolgimenti”. Così a TuttoMercatoWeb...

Sau 6 - Sgusciante, si mangia un gol quasi già fatto. E non di poco. (Dal 78' Farias s.v.).

Pavoletti 6,5 - Implacabile sulle palle aeree, come un sasso nella scarpa.

Ionita 6 - Non ha una tecnica sopraffina, ma riesce a premere sui portatori di palla. (Dal 67' Dessena s.v.).

Barella 7 - A parte il gol, aiutato dalla deviazione di Pasalic, è già in forma Nazionale.

Padoin 6,5 - Ex quasi snobbato, fa il suo compito bene, come quasi sempre.

Romagna 6,5 - Duella contro Zapata e viene giocato solamente in una circostanza.

Srna 7 - Bello stantuffo sulla fascia, non soffre più di tanto l'entrata di Gomez.

Cragno 6 - Non è poi molto impegnato, ma è quasi sempre deciso. Ordinaria amministrazione sui tiri da lontano.

