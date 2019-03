Le pagelle del Cagliari - Barella strepitoso, Pellegrini tanta roba

© foto di Federico Gaetano

Chievo-Cagliari 0-3 (17' Pisacane, 33' Joao Pedro, 43' Ionita)

Cragno 7 - La certezza, inossidabile, del Cagliari. Praticamente perfetto in tutto.

Cacciatore 6,5 - Suo il cross al bacio per il tris di Ionita. Controlla bene Giaccherini, sarà rimpianto da queste parti.

Pisacane 7 - Apre la gara con la rete che poi si rivelerà quella decisiva ai fini del risultato. Preciso anche dietro.

Ceppitelli 6 - Parte con un errore, poi si riprende e sbaglia davvero poco.

Pellegrini 7,5 - Dal suo sinistro nasce l'1-0, da un suo recupero il 3-0. Tanta roba. Contende a Barella il ruolo di MVP.

Faragò 6,5 - Legna e non solo. Nel finale cerca anche la gloria personale.

Cigarini 6 - Compassato, senza strafare ma con precisione. Qualche spunto pregevole.

Ionita 7 - Di solito fa tanto e si nota poco, stasera diventa protagonista. Perfetto l'inserimento per il 3-0 che di fatto chiude con 45 minuti di anticipo la contesa. (Dall'81' Deiola s.v. -).

Barella 7,5 - Da quando Maran l'ha messo tra le linee, non ha più il coraggio di toglierlo. Impressionante, per forza e qualità, l'azione del 2-0. Nel secondo tempo porta avanti un altro coast to coast che meriterebbe maggior fortuna. Giocatore vero.

Thereau 5 - Esordio da titolare in questo campionato, la ruggine c'è e si vede. Mai nel vivo delle azioni dei suoi, ha l'attenuante della condizione e anche del ruolo da centravanti, non proprio il suo. (Dal 70' Cerri 6 - Perché non puntare su di lui dal primo minuto? Mette in campo più fisico rispetto al francese e sfiora anche la rete).

Joao Pedro 6,5 - Chirurgico nel segnare il 2-0, si vede meno dei compagni in altri frangenti. Tanti movimenti utili per la squadra. (Dall'80' Birsa s.v. -).