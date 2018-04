Le pagelle del Cagliari - Bene la difesa, Sau delude

Risultato finale: Hellas Verona-Cagliari 1-0.

© foto di Federico Gaetano

Cragno 6 - Non ha colpe sul calcio di rigore, anzi riesce anche ad intercettare. Per il resto del match non ha molto lavoro da svolgere.

Pisacane 5.5 - Bene nel primo tempo, nella ripresa compie qualche sbavatura. Nel secondo tempo soffre troppo.

Romagna 6 - Gestisce molto bene la difesa, non si fa mai trovare impreparato. Dalle sue parti non si passa con facilità.

Castan 6 - Come il compagno di reparto è molto attento, lascia poco spazio alle giocate. Bene anche sulle verticalizzazioni.

Faragò 6 - Molto propositivo, soprattutto nel secondo tempo. Spinge molto, va sempre al cross. E nel finale sfiora il gol del pari.

Ionita 5.5 - Si sacrifica molto, ma spesso non riesce a imporre il proprio gioco. Male anche in inserimento, dove si vede poco.

Barella 5.5 - Prova a gestire le operazioni, ma spesso sbaglia la misura. Non brilla, gioca abbastanza sottotono.

Padoin 5 - Non il solito Padoin, sbaglia molto in inserimento e si vede davvero poco. Prova qualche giocata, ma non riesce ad imporre le proprie qualità. (Dal 74’ Cossu 6 - Entra bene in campo, prova a dare un po’ di qualità).

Lykogiannīs s.v. (Dal 12’ Miangue 5 - Non riesce mai ad accelerare sulla corsia esterna, manca molto anche in fase di circolazione del pallone).

Sau 5.5 - Prova qualche spunto, ma non riesce quasi mai ad imporre la propria qualità nel reparto offensivo. (Dal 53’ Ceter 5.5 - Male in appoggio, non aiuta mai i compagni e spesso sbaglia i tempi di gioco).

Pavoletti 6 - Sponde e giocate, prova anche un paio di conclusioni ma trova davanti a sé un ottimo Nicolas.