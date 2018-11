Le pagelle del Cagliari - Bradaric sfortunato, coppia centrale da rivedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS-CAGLIARI 3-1 (1' Dybala, 39' aut. Bradaric, 87' Cuadrado; 37' Joao Pedro)

Cragno 6 - Incolpevole sui tre gol della Juve, non fa miracoli. Molto bene sulle uscite alte.

Srna 6,5 - Da un suo cross nasce il momentaneo pareggio. Quando CR7 strappa non gli sta dietro, ma compensa con l'esperienza.

Pisacane 5,5 - Suo il rilancio impreciso da cui nasce l'1-0 di Dybala. Si riscatta con una prestazione molto attenta in altri frangenti e nel finale salva addirittura due volte il risultato su Cristiano Ronaldo.

Ceppitelli 5 - Non ha sulla coscienza un errore evidente come quello del compagno, ma non dà mai sicurezza al reparto.

Padoin 5,5 - In difficoltà sia su Douglas Costa che su Cuadrado. Esce tra gli applausi di uno stadio che non dimentica i suoi anni in bianconero. (Dall'80' Sau s.v. -).

Ionita 6 - Vanifica un paio di ripartenze dei suoi, ma spreme cuore e polmoni in fase di non possesso. Maran capisce quando va in riserva. (Dal 67' Faragò 5,5 - Meno sostanza rispetto al compagno sostituito).

Bradaric 5 - Più sfortunato che impreciso sul 2-1 della Juve, che porta la sua firma. Prima aveva fatto bene, poi rischia grosso con un tocco di braccio in area ed esce dalla partita. Inutile infierire. (Dal 57' Cigarini 5,5 - Al netto degli errori, in questo momento il croato ha una marcia in più).

Barella 6,5 - Non spreca la vetrina dell'Allianz per mettersi in mostra. Tanta roba, e la Juve lo osserva con attenzione.

Castro 6 - Bello da vedere quando ha la palla, ma oggi non riesce a fare breccia. Non era una missione semplice.

Pavoletti 6 - Disinnescato dalla coppia difensiva juventina, riesce comunque a rendersi pericoloso in un paio di occasioni.

Joao Pedro 6 - La cosa migliore, ovviamente, è il gol. Prima e dopo non riesce a dare continuità alla sua prestazione.